В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку доби ​кількість боєзіткнень на фронті перевищила 50, - Генштаб

Найбільша активність ворога - на Куп’янському та Покровському напрямках.

З початку доби ​кількість боєзіткнень на фронті перевищила 50, - Генштаб
Український артилерист за роботою
Фото: Генштаб

З початку доби найбільша активність противника спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії загарбників, знищують ворога, на окремих ділянках, зокрема на Придніпровському напрямку на лівобережжі Дніпра, покращують своє тактичне положення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На даний час загальна кількість бойових зіткнень перевищила 50.

На Харківському напрямку російські окупанти проводили сім штурмових дій. Були відкинуті назад поблизу населених пунктів Глибоке й Липці. Українські воїни дають відсіч та продовжують відбивати чотири атаки противника в районі Вовчанська. По цьому населеному пункту авіація противника двічі скидала по дві керовані авіабомби. Ще одним КАБом російські терористи уразили Старицю.

На Куп’янському напрямку сьогодні найгарячіше. Ворожі штурми відбито неподалік від Петропавлівки, Стельмахівки, Іванівки, Коломийчихи, Дружелюбівки, Нововодяного, Ковалівки, Новоєгорівки й Невського. Загалом тут відбувалося вже 17 бойових зіткнень. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити тактичне положення – в районах Серебрянського лісництва й Тернів.

На Сіверському напрямку тривають два бойові зіткнення в районах Спірного та Білогорівки.

Одного разу загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Кліщіївки. Безуспішно.

На Покровському напрямку ворог поновив високу інтенсивність атак. Так, на цей час відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще одне – в районі Калинового. Відбито штурмові дії біля населених пунктів Новоолександрівка, Прогрес, Сокіл, Уманське. Загалом відбулося вже 10 боїв. По Желанному агресор ударив КАБом.

Вісім разів з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку, зокрема в напрямку Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки. Продовжується бій біля села Костянтинівка.

На Времівському напрямку ворог застосував керовану авіабомбу по району населеного пункту Старомайорське. Це один із тих напрямків, де нашим підрозділам вдається поліпшити стійкість оборони.

На Оріхівському напрямку окупанти били КАБом по Новоандріївці та проводили одну штурмову дію на Новоданилівку. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. При цьому дві штурмові дії – робота наших підрозділів.

На решті напрямків обстановка залишається сталою.

Під вогнем артилерії росіян перебували прикордонні населені пункти Блешня Чернігівської області, Бачівськ, Гиріне, Павлівка та Запсілля на Сумщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies