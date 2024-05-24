З початку доби ​кількість боєзіткнень на фронті перевищила 50, - Генштаб

Найбільша активність ворога - на Куп’янському та Покровському напрямках.

З початку доби найбільша активність противника спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії загарбників, знищують ворога, на окремих ділянках, зокрема на Придніпровському напрямку на лівобережжі Дніпра, покращують своє тактичне положення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На даний час загальна кількість бойових зіткнень перевищила 50.

На Харківському напрямку російські окупанти проводили сім штурмових дій. Були відкинуті назад поблизу населених пунктів Глибоке й Липці. Українські воїни дають відсіч та продовжують відбивати чотири атаки противника в районі Вовчанська. По цьому населеному пункту авіація противника двічі скидала по дві керовані авіабомби. Ще одним КАБом російські терористи уразили Старицю.

На Куп’янському напрямку сьогодні найгарячіше. Ворожі штурми відбито неподалік від Петропавлівки, Стельмахівки, Іванівки, Коломийчихи, Дружелюбівки, Нововодяного, Ковалівки, Новоєгорівки й Невського. Загалом тут відбувалося вже 17 бойових зіткнень. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити тактичне положення – в районах Серебрянського лісництва й Тернів.

На Сіверському напрямку тривають два бойові зіткнення в районах Спірного та Білогорівки.

Одного разу загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Кліщіївки. Безуспішно.

На Покровському напрямку ворог поновив високу інтенсивність атак. Так, на цей час відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще одне – в районі Калинового. Відбито штурмові дії біля населених пунктів Новоолександрівка, Прогрес, Сокіл, Уманське. Загалом відбулося вже 10 боїв. По Желанному агресор ударив КАБом.

Вісім разів з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку, зокрема в напрямку Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки. Продовжується бій біля села Костянтинівка.

На Времівському напрямку ворог застосував керовану авіабомбу по району населеного пункту Старомайорське. Це один із тих напрямків, де нашим підрозділам вдається поліпшити стійкість оборони.

На Оріхівському напрямку окупанти били КАБом по Новоандріївці та проводили одну штурмову дію на Новоданилівку. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. При цьому дві штурмові дії – робота наших підрозділів.

На решті напрямків обстановка залишається сталою.

Під вогнем артилерії росіян перебували прикордонні населені пункти Блешня Чернігівської області, Бачівськ, Гиріне, Павлівка та Запсілля на Сумщині.