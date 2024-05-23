“Ховається, як граф Дракула”: представник ГУР заявив, що розвідка знає розташування бункерів Путіна

Також розвідці відомо, що Путін не пускає до бункерів своїх двійників.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що розвідці відомо, де розташовані бункери кремлівського лідера Путіна, повідомляє Укрінформ.

“Йдеться про бункери Путіна. Так, інформація про це відома і постійно оновлюється. Не будемо зараз розкривати (скільки їх є, – ред.), але він полюбляє це. Як граф Дракула, ховається у цих глибоких підземеллях”, – сказав він.

Юсов зазначив, що Путін не пускає своїх двійників до себе у бункер.

“Своїх двійників він пускає на інші завдання, там, де з ними не так безпечно”, – заявив представник ГУР.

Також зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що Путін блефує щодо використання ядерної зброї. Ландсбергіс вважає, що позиція деяких великих держав щодо уникнення ескалації може бути катастрофічною.