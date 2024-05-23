На Харківщині посадовицю Міграційної служби та її підлеглу підозрюють у хабарництві

На Харківщині оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України вручили підозри у хабарництві посадовиці Міграційної служби та її підлеглій.

Зловмисниці, користуючись своїми повноваженнями, вимагали та отримували гроші за безперешкодне оформлення паспорта для виїзду за кордон. У разі відмови платити, залякували створенням штучних перепон в оформлені документів.

Правоохоронці задокументували факт отримання грошей фігурантками під час чергової оборудки.

Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції Харківщини оголосили спільницям підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Співробітники внутрішньої безпеки поліції вже встановили ще декілька аналогічних фактів. За систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди зловмисницям загрожує до 10 років ув’язнення.

У березні Нацполіція повідомила, що харків’янин брав гроші за швидке оформлення закордонного паспорта через зв’язки у міграційній службі. Перевіряється причетність співробітників міграційної служби до протиправної діяльності фігуранта. Він отримав підозру за статтею про зловживання впливом.