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Двоє людей поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

А сьогодні вранці росіяни атакували обласний центр. 

Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області минулої доби. 

Під ворожим вогнем перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Токарівка, Олександрівка, Ольгівка, Золота Балка, Зміївка, Тягинка, Миколаївка, Михайлівка, Бургунка та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram

Ракетою окупанти атакували Високопільську громаду та завдали авіаударів КАБами по Бериславському і Херсонському районах.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, промислове підприємство та приватний автомобіль", – йдеться у повідомленні. 

Росіяни вдарили по Херсону і вранці 23 травня, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Армія рф обстрілює Херсон! Вибухи чути у прибережних районах", – сказав він.

  • На лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області росіяни не полишають спроб витіснити українських захисників. Там щоденно відбуваються атаки. 
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