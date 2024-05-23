ДБР розкрило справу щодо привласнення 5 млн гривень на генераторах для ЗСУ

Про підозру оголошено чотирьом особам, серед яких командир військової частини та його заступник.

Державне бюро розслідувань на своєму сайті прозвітувало про викриття махінації з генераторами для Збройних Сил України, через які держава втратила 5 мільйонів гривень.

Як пише відомство, підприємці у 2022 році домовилися із заступником командира військової частини про перемогу в тендері на постачання війську дизельних генераторів. Сума контракту склала майже 43 мільйони гривень.

Скориставшись недбалістю командира частини, зловмисники після підписання угоди уклали ще одну - з такою ж сумою, але кількість генераторів зменшилася на 133 одиниці. Їх горе-підприємці привласнили, завдавши державі збитків на тих самих 5 мільйонів.

Командиру частини оголошено підозру за звинуваченням у недбалому ставленні до служби, його заступнику - за бездіяльність військової влади. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Що ж до ділків, то їм інкримінують привласнення та розтрату майна. За це закон передбачає до 12 років в'язниці.