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Нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, - спікер палати представників Джонсон

На думку Джонсона, українці повинні мати можливість дати відсіч.

Нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, - спікер палати представників Джонсон
Спікер Палати представників Майк Джонсон під час пресконференції у Капітолії, Вашингтон, 16 квітня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив свою думку щодо атак американською зброєю по об’єктам в Росії, передає Укрінформ. 

“Я вважаю, що нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне”, - відповів Джоснон на запитання, чи підтримує він звернення колег-законодавців щодо дозволу Україні застосовувати надану США зброю по Росії.

Джонсон підкреслив, що українці “повинні мати можливість дати відсіч”.

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  • Група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, звернулася до глави Пентагону Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії. 

  • Республіканці у США теж написали відкритого листа Державному секретарю Ентоні Блінкену зі звинуваченням адміністрації президента Джо Байдена у створенні "конкуренції за ресурси" у сфері військової допомоги. Зокрема, йдеться про надання без згоди Конгресу 60 мнл доларів на зброю для Кенії замість України.

  • Перед тим ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США і союзники мають допомогти Україні атакувати військові цілі на території Росії.

  • Раніше видання Politico писало про те, що Україна намагається переконати Байдена скасувати заборону на використання зброї США для ударів по Росії. Зазначається, що що така політика США не дозволяла Києву атакувати позиції Росії, коли вони готувалися до свого наступу на Харківщину. 

  • Тим часом Британія "дала добро" на використання своєї зброї для ударів по РФ. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорд Девід Кемерон під час візиту до України заявив, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території Росії.
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