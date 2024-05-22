Система управління командування після заміни команди Залужного на Сирського не змінилася, - Роман Костенко

Система управління командування після заміни команди Валерія Залужного на команду Олександра Сирського не змінилася. Але мобілізувати для підтримання існуючого балансу все одно треба 250 тисяч осіб.
Про це в інтерв`ю LB.ua розповів народний депутат з фракції «Голос», секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
"В армії, як було ручне управління, так воно і залишилося", - констатує Костенко.
На його думку, проведений аудит та мобілізація за рахунок пошуку внутрішніх резервів не вирішили проблеми. Ба більше, це точно не покращило боєздатність частин.
"Якщо ми плануємо нічого не змінювати в армії, то мобілізувати все одно треба 250 тисяч. Щоб тримати баланс, як є", - попереджає парламентар.
На його думку, для мотивації мобілізуватися необхідна не лише серйозна інформаційна кампанія, фінансові та соціальні гарантії. А й призов дітей чиновників і заможних людей.
Загалом Костенко не вважає, що наступні місяці та весь 2024 рік будуть критичними чи вирішальними у війні. Хоча західні партнери все частіше говорять про переговори та замороження конфлікту. А мали би не лише стабільно постачати озброєння, а своїм ППО збивати ворожі ракети, що летять по об'єктах української інфраструктури, говорить депутат.
Повну версію інтерв'ю члена оборонного парламентського комітету читайте на LB.ua 23 травня.
- Залужний був головнокомандувачем із липня 2021 року. На початку лютого, після майже двох років повномасштабної війни з Росією, президент Зеленський замінив його на Олександра Сирського, який до цього командував Сухопутними військами. Звільнення президент пояснив "необхідністю переформатування та ліквідації бюрократії".
- Окрім головнокомандувача, українська армія отримала нових керівників Сухопутний військ, Сил Територіальної оборони, Десатно-штурмових військ, Об'єднаних сил та Генерального штабу.
- Перед цим про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа. Особливо часто така інформація почала лунати після результатів українського літнього наступу. Ще більше публічна риторика щодо Залужного в політичної влади загострилася після його колонки та інтерв'ю The Economist, де він сказав, що війна зайшла в глухий кут. Заступник Єрмака Ігор Жовква на це вирішив заявити, що після публікації "його в паніці запитували", чи ми в глухому куті. Він також вирішив порекомендувати військовим "менше коментувати" події на фронті.
- Президент Зеленський у відповідь на публікацію запевнив, що патової ситуації немає. На пресконференції 19 грудня Зеленський сказав, що до нього на Ставці звернулися військові, і вони пропонували мобілізувати близько 500 000 людей.
- Залужний прокоментував ці цифриі зазначив, що військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.
- У тому ж грудні Володимир Зеленський говорив журналістам, що в нього "робочі відносини" з Залужним. "Він має відповідати за результат на полі бою як головком разом з Генштабом, є багато там питань", – говорив президент.
- 9 травня 2024 року президент звільнив із військової служби Залужного за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу і призначив його послом у Сполученому Королівстві.