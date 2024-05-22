Система управління командування після заміни команди Залужного на Сирського не змінилася, - Роман Костенко

Мобілізувати для підтримання існуючого балансу все одно треба 250 тисяч.

Система управління командування після заміни команди Валерія Залужного на команду Олександра Сирського не змінилася. Але мобілізувати для підтримання існуючого балансу все одно треба 250 тисяч осіб.

Про це в інтерв`ю LB.ua розповів народний депутат з фракції «Голос», секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"В армії, як було ручне управління, так воно і залишилося", - констатує Костенко.

На його думку, проведений аудит та мобілізація за рахунок пошуку внутрішніх резервів не вирішили проблеми. Ба більше, це точно не покращило боєздатність частин.

"Якщо ми плануємо нічого не змінювати в армії, то мобілізувати все одно треба 250 тисяч. Щоб тримати баланс, як є", - попереджає парламентар.

На його думку, для мотивації мобілізуватися необхідна не лише серйозна інформаційна кампанія, фінансові та соціальні гарантії. А й призов дітей чиновників і заможних людей.

Загалом Костенко не вважає, що наступні місяці та весь 2024 рік будуть критичними чи вирішальними у війні. Хоча західні партнери все частіше говорять про переговори та замороження конфлікту. А мали би не лише стабільно постачати озброєння, а своїм ППО збивати ворожі ракети, що летять по об'єктах української інфраструктури, говорить депутат.

Повну версію інтерв'ю члена оборонного парламентського комітету читайте на LB.ua 23 травня.