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Дрони ГУР атакували підприємства оборонно-промислового комплексу у російському Татарстані, – ЗМІ

В Казані та Нижньокамську РФ призупинили роботу аеропорти через загрозу атаки дронів.

Дрони ГУР атакували підприємства оборонно-промислового комплексу у російському Татарстані, – ЗМІ
Фото: скріншот

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України 23 травня атакували потужності російського ВПК у Татарстані.

Атаку українських дронів по підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ підтвердили джерела Суспільного у спецслужбах.

Джерела зазначили, що ударні дрони ГУР досягли Казані та Нижньокамська, де розташовані підприємств, продукція яких використовується РФ у воєнних цілях.

Раніше росЗМІ повідомляли про вибухи у Нижньокамську. Повідомлялось про евакуацію співробітників Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини". В Казані та Нижньокамську призупинили роботу аеропорти. 

Варто зазначити, що до цілі дронам довелось пролетіти понад півтори тисячі кілометрів.

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