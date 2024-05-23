Дрони ГУР атакували підприємства оборонно-промислового комплексу у російському Татарстані, – ЗМІ

В Казані та Нижньокамську РФ призупинили роботу аеропорти через загрозу атаки дронів.

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України 23 травня атакували потужності російського ВПК у Татарстані.

Атаку українських дронів по підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ підтвердили джерела Суспільного у спецслужбах.

Джерела зазначили, що ударні дрони ГУР досягли Казані та Нижньокамська, де розташовані підприємств, продукція яких використовується РФ у воєнних цілях.

Раніше росЗМІ повідомляли про вибухи у Нижньокамську. Повідомлялось про евакуацію співробітників Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини". В Казані та Нижньокамську призупинили роботу аеропорти.

Варто зазначити, що до цілі дронам довелось пролетіти понад півтори тисячі кілометрів.