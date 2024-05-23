Окупанти вдарили по Дергачах та Харкову, є поранені (доповнено)

Обстріл міста Дергачі на Харківщині 2 травня 2024 року

Російська армія вдарила КАБами по Дергачах та Харкову. Відомо про двох поранених.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Окупант завдав два удари КАБами по Харкову та Дергачах", – написав Синєгубов.

За даними Задоренка, внаслідок ворожого удару КАБом по Дергачах поранення отримали двоє цивільних осіб - чоловік і жінка.

Пошкоджено не менше п'яти приватних будинків і цивільні автівки.

Інформація уточнюється.

Доповнення. За даними МВА, станом на 14.50 у Дергачах кількість постраждалих збільшилась до п'яти осіб. Госпіталізовано двох осіб - чоловіка та жінку. Ще у трьох жінок гостра реакція на стрес. Інформація оновлюється.