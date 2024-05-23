Окупанти вдарили по Дергачах та Харкову, є поранені (доповнено)

Російська армія вдарила КАБами по Дергачах та Харкову. Відомо про двох поранених.
Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
"Окупант завдав два удари КАБами по Харкову та Дергачах", – написав Синєгубов.
За даними Задоренка, внаслідок ворожого удару КАБом по Дергачах поранення отримали двоє цивільних осіб - чоловік і жінка.
Пошкоджено не менше п'яти приватних будинків і цивільні автівки.
Інформація уточнюється.
Доповнення. За даними МВА, станом на 14.50 у Дергачах кількість постраждалих збільшилась до п'яти осіб. Госпіталізовано двох осіб - чоловіка та жінку. Ще у трьох жінок гостра реакція на стрес. Інформація оновлюється.
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- Напередодні російська армія вдарила по Харкову з авіації, внаслідок чого поранень зазнали 12 людей.
- За словами Зеленського, терористи РФ користуються відсутністю в України достатньої кількості ППО.