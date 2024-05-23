На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по Дергачах та Харкову, є поранені (доповнено)

Російська армія запустила по населених пунктах КАБи.

Окупанти вдарили по Дергачах та Харкову, є поранені (доповнено)
Обстріл міста Дергачі на Харківщині 2 травня 2024 року

Російська армія вдарила КАБами по Дергачах та Харкову. Відомо про двох поранених.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і  начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Окупант завдав два удари КАБами по Харкову та Дергачах", – написав Синєгубов.

За даними Задоренка, внаслідок ворожого удару КАБом по Дергачах поранення отримали двоє цивільних осіб - чоловік і жінка.

Пошкоджено не менше п'яти приватних будинків і цивільні автівки. 

Інформація уточнюється.

Доповнення. За даними МВА, станом на 14.50 у Дергачах кількість постраждалих збільшилась до п'яти осіб. Госпіталізовано двох осіб - чоловіка та жінку. Ще у трьох жінок гостра реакція на стрес. Інформація оновлюється.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies