ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту, – Енергоатом

Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією російських військ, вкотре опинилася на межі блекауту через аварійну ситуацію.
Про це повідомили в "Енергоатомі".
Зокрема, 23 травня близько 13:30 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка сполучає окуповану російськими військами, Запорізьку АЕС з енергетичною системою України. Наразі працює тільки одна лінія для живлення станції.
В "Енергоатомі" застерігають, у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.
"Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – Енергоатома", – наголошує очільник Компанії Петро Котін.
- 4 квітня внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія Запорізької АЕС. Таким чином станція опинилася на межі блекауту.
- Від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.
- Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони здобули докази використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої Росією Запорізької атомної електростанції.