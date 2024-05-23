Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту, – Енергоатом

Після тривалої стабільності Запорізька АЕС опинилася на межі аварії.

ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту, – Енергоатом
Фото: gur.gov.ua

Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією російських військ, вкотре опинилася на межі блекауту через аварійну ситуацію.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зокрема, 23 травня  близько 13:30 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка сполучає окуповану російськими військами, Запорізьку АЕС з енергетичною системою України. Наразі працює тільки одна лінія для живлення станції. 

В "Енергоатомі" застерігають, у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.

"Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – Енергоатома", – наголошує очільник Компанії Петро Котін. 

  • 4 квітня внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія Запорізької АЕС. Таким чином станція опинилася на межі блекауту.
  • Від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.
  • Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони здобули докази використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої Росією Запорізької атомної електростанції.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies