ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту, – Енергоатом

Після тривалої стабільності Запорізька АЕС опинилася на межі аварії.

Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією російських військ, вкотре опинилася на межі блекауту через аварійну ситуацію.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зокрема, 23 травня близько 13:30 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка сполучає окуповану російськими військами, Запорізьку АЕС з енергетичною системою України. Наразі працює тільки одна лінія для живлення станції.

В "Енергоатомі" застерігають, у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.

"Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – Енергоатома", – наголошує очільник Компанії Петро Котін.