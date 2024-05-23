Навідник ракет на Яворівський полігон отримав 15 років тюрми

Під час судового засідання колишній КДБшник Косторний свою провину так і не визнав.

Коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону, внаслідок якого загинуло понад 60 людей, 73-річного Олександра Косторного засудили до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

До 15 років за ґратами засуджено коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону, внаслідок якого загинуло більше 60 людей. Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення 73-річний уродженець Львова - колишній працівник КДБ СРСР - співпрацював з агентами ФСБ РФ.

Косторний збирав відомості про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Через месенджер Теlegram він переслав карту-схему Яворівського військового полігону, де зображувалося розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Особливо звернув увагу ФСБ, де знаходяться казарми та гуртожитки.

Окрім цього, львів’янин передавав ворогу іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України.

13 березня 2022 року окупанти здійснили обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей, більше 160 було поранено.

Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою. Під час судового засідання коригувальник свою провину так і не визнав, у скоєному не розкаявся.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 КК України).