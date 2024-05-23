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Стефанчук анонсував новини від США щодо дозволу бити по Росії

Першу заяву вже зробив спікер Палати представників. 

Стефанчук анонсував новини від США щодо дозволу бити по Росії
Фото: EPA/UPG

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що американська влада має підтримати право України бити зброєю США по російській території.

Про це він сказав на брифінгу в Верховній Раді, передає кореспондент LB.ua. Спікер парламенту зазначив, що Рада має конструктивний діалог з Конгресом США.

"Буквально вчора спікер Палати представників заявив про те, що в принципі він підтримує те, що Україна може боротися так, які їй це потрібно для перемоги. Я вважаю, що це вже велика перемога міжпарламентської дипломатії", – сказав він. 

Стефанчук висловив надію на те, що партнери розуміють важливість української перемоги для всього світу. Але Україна не може битися зі зв'язаними руками. 

Спікер додав, що багато країн підтверджують право України оборонятися так, як їй потрібно для допомоги. 

"Думаю, що ближчим часом ми будемо приємно здивовані від нових заяв наших колег", – сказав він, додавши, що перша заява від спікера Джонсона вже є. 

  • У США неодноразово говорили, що не підтримують ударів американською зброєю по військових цілях на території Росії. При цьому Україна наголошувала, що дозвіл на застосування далекобійної зброї по російських війська біля кордонів стримало б російський наступ. 
  • Група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, звернулася до глави Пентагону Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії.
  • Республіканці у США теж написали відкритого листа Державному секретарю Ентоні Блінкену зі звинуваченням адміністрації президента Джо Байдена у створенні "конкуренції за ресурси" у сфері військової допомоги. Зокрема, йдеться про надання без згоди Конгресу 60 млн доларів на зброю для Кенії замість України.
  • Блінкен нині в Конгресі сказав, що Штати не підтримують і не заохочують використання поставленої зброї для ударів за межами української території, але Україна сама ухвалює рішення, як ефективно її використовувати.
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