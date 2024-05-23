Стефанчук анонсував новини від США щодо дозволу бити по Росії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що американська влада має підтримати право України бити зброєю США по російській території.

Про це він сказав на брифінгу в Верховній Раді, передає кореспондент LB.ua. Спікер парламенту зазначив, що Рада має конструктивний діалог з Конгресом США.

"Буквально вчора спікер Палати представників заявив про те, що в принципі він підтримує те, що Україна може боротися так, які їй це потрібно для перемоги. Я вважаю, що це вже велика перемога міжпарламентської дипломатії", – сказав він.

Стефанчук висловив надію на те, що партнери розуміють важливість української перемоги для всього світу. Але Україна не може битися зі зв'язаними руками.

Спікер додав, що багато країн підтверджують право України оборонятися так, як їй потрібно для допомоги.

"Думаю, що ближчим часом ми будемо приємно здивовані від нових заяв наших колег", – сказав він, додавши, що перша заява від спікера Джонсона вже є.