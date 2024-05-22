Сунак оголосив дату дострокових виборів до парламенту Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак після зустрічі з королем Чарльзом III оголосив дату дострокових виборів до британського парламенту 4 липня 2024.

Про це він повідомив під час екстреного звернення на Даунінг-стріт.

Ріші Сунак заявив, що зустрівся із королем Чарльзом III і попросив про розпуск парламенту, що є формальною процедурою, необхідною для дострокових виборів.

"Король задовольнив це прохання", – заявив Сунак і назвав дату дострокових виборів до Палати громад 4 липня.

Британський прем'єр перерахував досягнення його уряду, зосередившись на покращенні економічної ситуації та заходах для обмеження нелегальної міграції.