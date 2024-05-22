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Сунак оголосив дату дострокових виборів до парламенту Британії

Дострокові загальні вибори до парламенту Великої Британії відбудуться 4 липня.

Сунак оголосив дату дострокових виборів до парламенту Британії
Ріші Сунак
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак після зустрічі з королем Чарльзом III оголосив дату дострокових виборів до британського парламенту 4 липня 2024. 

Про це він повідомив під час екстреного звернення на Даунінг-стріт.

Ріші Сунак заявив, що зустрівся із королем Чарльзом III і попросив про розпуск парламенту, що є формальною процедурою, необхідною для дострокових виборів.

"Король задовольнив це прохання", – заявив Сунак і назвав дату дострокових виборів до Палати громад 4 липня.

Британський прем'єр перерахував досягнення його уряду, зосередившись на покращенні економічної ситуації та заходах для обмеження нелегальної міграції.

  • У листопаді мнулого року стало відомо, що Велика Британія, ймовірно, проведе загальні вибори у 2024-му році, що не було вигідно для Ріші Сунака, оскільки його Консервативна партія ризикує втратити владу.
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