Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов підтвердив отримання підозри

Ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смирнов підтвердив отримання підозри від НАБУ. У коментарі УП він повідомив, що також у нього провели обшук.
Він назвав це "давно очікуваним". Слідчі дії вважає "швидкими та делікатними".
"Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики", – прокоментував він.
- 22 травня одразу декілька медіа повідомили про вручення підозри Андрію Смирнову. Справа стосується ймовірного незаконного збагачення та придбання елітного майна за заниженими цінами.
- На підозріле майно політика та його родини торік звернув увагу журналіст Михайло Ткач. Однак Смирнов все рівно мав посаду в ОПУ аж до березня 2024.