Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
ГоловнаПолітика

Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов підтвердив отримання підозри

Він назвав це очікуваним.

Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов підтвердив отримання підозри
Фото: ОПУ

Ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смирнов підтвердив отримання підозри від НАБУ. У коментарі УП він повідомив, що також у нього провели обшук.

Він назвав це "давно очікуваним". Слідчі дії вважає "швидкими та делікатними".

"Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики", – прокоментував він.

  • 22 травня одразу декілька медіа повідомили про вручення підозри Андрію Смирнову. Справа стосується ймовірного незаконного збагачення та придбання елітного майна за заниженими цінами.
  • На підозріле майно політика та його родини торік звернув увагу журналіст Михайло Ткач. Однак Смирнов все рівно мав посаду в ОПУ аж до березня 2024.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies