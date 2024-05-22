Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов підтвердив отримання підозри

Ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смирнов підтвердив отримання підозри від НАБУ. У коментарі УП він повідомив, що також у нього провели обшук.

Він назвав це "давно очікуваним". Слідчі дії вважає "швидкими та делікатними".

"Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики", – прокоментував він.