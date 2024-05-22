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Швеція посилила оборону острова Готланд в Балтійському морі через загрозу з боку Росії

Раніше керівник служби військової контррозвідки Польщі заявив, що Путін уже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Це може бути, наприклад, захоплення одного зі шведських островів.

Швеція посилила оборону острова Готланд в Балтійському морі через загрозу з боку Росії
головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден
Фото: EPA/UPG

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що Швеція посилила оборону острова Готланд у Балтійському морі через загрозу з боку Росії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

"Готланд – це шведська територія, тому Швеція зобов'язана її захищати, а Готланд має право на захист. Були часи, коли ми скорочували свою військову присутність на Готланді настільки, що там залишалися тільки добровольчі сили внутрішньої оборони. Ці мирні часи минули", – заявив він.

Бюден додав, що війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і Швеції довелося серйозно переозброїти Готланд.

"Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо ситуація із загрозою зростає. Той, хто контролює Готланд, контролює Балтійське море. На даний момент це ми", – додав він.

Головнокомандувач ЗС Швеції наголосив, що Готланд перебуває під захистом військових і за необхідності вони можуть використовувати острів для наступальних операцій.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і контролював те, що відбувається на поверхні і під поверхнею. З Готланда ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці. Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це стане кінцем миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах", – підкреслив він.

Водночас він висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін дивиться на Готланд обома очима.

"Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Можливо, він також стежить за Аландським архіпелагом. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах з Балтійського моря. Для Путіна, як і для нас, важливо, щоб Балтійське море залишалося відкритим і безпечним", – заявив він.

Бюден додав, що якщо Росія візьме Балтійське море під свій контроль і перекриє його, то це матиме величезний вплив як на Швецію, так і на всі інші країни, які межують із Балтійським морем.

"Ми не повинні допустити цього. Балтійське море не має стати ігровим майданчиком Путіна, де він лякає членів НАТО", – наголосив військовий.

РБК-Україна зазначає, що у січні 2022 року спокій на острові було порушено: скупчення російських десантних кораблів біля його узбережжя змусило шведський уряд терміново перекинути війська на Готланд. Цей інцидент став яскравим нагадуванням про геополітичну напруженість у регіоні.

Острів розташований поблизу важливих морських шляхів, що зв'язують країни Балтії з рештою світу, а також він може служити плацдармом для контролю над судноплавством у регіоні. На Готланді розташована велика шведська військова база Visby garnison, також острів є домом для аеродрому Visby Airport.

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