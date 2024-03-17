Німецькі спецслужби вперше публічно прогнозують напад Росії на НАТО з 2026 року, – ЗМІ

Спецслужби Німеччини вважають, що під загрозою можуть бути країни Балтії або Фінляндія.

Німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз російських військових загроз, відповідно до якого Росія може напасти на територію НАТО "з 2026 року", повідомляє РБК-Україна із посиланням на Business Insider.

Відповідно до аналізу спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом. На це вказує:

реорганізація армії;

пересування військ, а також розміщення ракет на заході Росії;

нарощування російського виробництва озброєнь.

Зокрема, нарощування виробництва озброєння може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем.

У звіті зазначається, що "уже не можна виключати", що Росія може здійснити напад на території НАТО "з 2026 року", наприклад у країнах Балтії або Фінляндії. Як відзначає видання, німецькі служби досі не робили подібних заяв публічно.

Зокрема Business Insider додає, що у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії й подальшої конфронтації, втім, не вважають, що в майбутньому це обов'язково повинно призвести до війни.

Також видання цитує оцінку американських спецслужб. Останні вважають, що "в середньостроковій перспективі" ризику нападу Росії на НАТО немає, оскільки країні-терористу знадобиться від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вона мала до вторгнення в Україну.

Раніше президент США Джо Байден попереджав, що якщо Путін візьме Україну, він не зупиниться на досягнутому, і нападе на країни НАТО.