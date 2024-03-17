Німецькі спецслужби вперше публічно прогнозують напад Росії на НАТО з 2026 року, – ЗМІ

Німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз російських військових загроз, відповідно до якого Росія може напасти на територію НАТО "з 2026 року", повідомляє РБК-Україна із посиланням на Business Insider.
Відповідно до аналізу спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом. На це вказує:
- реорганізація армії;
- пересування військ, а також розміщення ракет на заході Росії;
- нарощування російського виробництва озброєнь.
Зокрема, нарощування виробництва озброєння може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем.
У звіті зазначається, що "уже не можна виключати", що Росія може здійснити напад на території НАТО "з 2026 року", наприклад у країнах Балтії або Фінляндії. Як відзначає видання, німецькі служби досі не робили подібних заяв публічно.
Зокрема Business Insider додає, що у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії й подальшої конфронтації, втім, не вважають, що в майбутньому це обов'язково повинно призвести до війни.
Також видання цитує оцінку американських спецслужб. Останні вважають, що "в середньостроковій перспективі" ризику нападу Росії на НАТО немає, оскільки країні-терористу знадобиться від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вона мала до вторгнення в Україну.
Раніше президент США Джо Байден попереджав, що якщо Путін візьме Україну, він не зупиниться на досягнутому, і нападе на країни НАТО.