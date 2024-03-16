У Латвії розслідують можливу співпрацю євродепутатки Жданок і ФСБ

У Латвії розпочали кримінальне розслідування можливої співпраці депутатки Європейського парламенту Тетяни Жданок (Російський союз Латвії) і спецслужб Росії.
Про це повідомили в LSM.
"Служба держбезпеки (СДБ) розпочала кримінальний процес проти депутата Європейського парламенту Тетяни Жданок (Російський союз Латвії) у зв'язку з можливою співпрацею зі спецслужбами РФ", – йдеться у повідомленні.
Наприкінці січня СДБ повідомляла, що оцінить інформацію про можливу співпрацю Жданок із російськими спецслужбами. Відомство підтвердило журналістам, що перевірка діяльності Жданок триває в рамках кримінального процесу, який розпочато 22 лютого.
Проте подробиць розслідування поки що не розкривають.
- У січні цього року стало відомо, що євродепутатку із Латвії Тетяну Жданок завербувала ФСБ Росії. Вона регулярно листувалася і зустрічалася із представником ФСБ, а також просила гроші на організацію проросійських заходів.
- За даними розслідування, Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року.
- Після публікації Європарламент почав розслідування зв'язків депутатки від Латвії із ФСБ Росії. Пресслужба Європарламенту поки що вважає за краще утриматися від коментарів звинувачення проти Жданок. Однак там додали, що ці звинувачення вже раніше лунали в самій Латвії.
- Голова ЄП Роберта Мецола заявила, що дуже серйозно ставиться до звинувачень на адресу депутатки, тож передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.
- Проте Тетяна Жданок заперечила співпрацю із спецслужбами. За її словами, публікація розслідування про зв'язки з офіцерами ФСБ Росії може бути пов'язана з проведенням заходу пам'яті жертв Голокосту.
- Після публікацій у ЗМІ про шпигунство лавійської євродепутатки Тетяни Жданок на користь Росії, троє її співвітчизників написали листа, у якому стверджують, що цей випадок непоодинокий.