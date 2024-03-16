У Латвії розслідують можливу співпрацю євродепутатки Жданок і ФСБ

Перевірка діяльності Жданок триває в рамках кримінального процесу, який розпочато 22 лютого.

У Латвії розпочали кримінальне розслідування можливої співпраці депутатки Європейського парламенту Тетяни Жданок (Російський союз Латвії) і спецслужб Росії.

Про це повідомили в LSM.

"Служба держбезпеки (СДБ) розпочала кримінальний процес проти депутата Європейського парламенту Тетяни Жданок (Російський союз Латвії) у зв'язку з можливою співпрацею зі спецслужбами РФ", – йдеться у повідомленні.

Наприкінці січня СДБ повідомляла, що оцінить інформацію про можливу співпрацю Жданок із російськими спецслужбами. Відомство підтвердило журналістам, що перевірка діяльності Жданок триває в рамках кримінального процесу, який розпочато 22 лютого.

Проте подробиць розслідування поки що не розкривають.