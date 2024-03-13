Європарламент прийняв резолюцію, в якій пропонує розглянути можливість Вірменії стати кандидатом на вступ до ЄС

За ухвалення резолюції проголосували 504 депутати, проти – 4, утрималися 32 депутати.

Нікол Пашинян під час пресконференції в Єревані, 22 травня 2023.

Депутати Європарламенту прийняли резолюцію, в якій пропонується розглянути можливість членства Вірменії в Євросоюзі.

Про це повідомляє News.am.

За ухвалення резолюції проголосували 504 депутати Європарламенту, проти – 4, утрималися 32 депутати.

Авторами документу є група Європейської народної партії, він поданий як спільна ініціатива всіх фракцій Європарламенту.

У проекті резолюції депутати пропонують розглянути можливість надання Вірменії статусу кандидата на членство в ЄС.

“… якщо Вірменія буде зацікавлена в тому, щоб подати заявку на отримання статусу кандидата та продовжити свій шлях постійних реформ, що зміцнюють її демократію, це може створити основу для трансформаційного етапу у відносинах ЄС-Вірменія”, - йдеться у резолюції.

Також депутати Європарламенту закликають Єврокомісію та Раду ЄС активно підтримувати прагнення Вірменії до розширення співпраці з ЄС не лише у сфері економічного партнерства, але й у сфері політичного діалогу, контактів між людьми, секторальної інтеграції та безпекового співробітництва.