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ЄС посилить механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн

Євросоюз може відмовити у безвізовому режимі країні якщо кількість випадків відмови у в'їзді чи перевищення терміну перебування громадян становить 30%.

ЄС посилить механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн
Фото: Відкриті джерела

Європейський Союз 13 березня погодив проєкт регламенту, який посилить механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейськак правда".

Оновлений регламент дозволить Євросоюзу краще протидіяти ситуаціям, коли безвізовим режимом зловживають або він працює проти інтересів ЄС.

Зокрема, тепер ЄС матиме нові підстави для призупинення безвізового режиму:

  • невідповідність третьої країни візовій політиці Євросоюзу, якщо це може призвести до напливу людей до ЄС (наприклад через географічну близькість);
  • існування в третій країні схеми надання громадянства в обмін на інвестиції без будь-якого реального зв'язку з цією країною;
  • гібридні загрози та недоліки в законодавстві або процедурах, пов'язаних із безпекою документів.

Крім того, ЄС може призупинити безвізовий режим в разі "значного й  різкого погіршення зовнішніх відносин" із третьою країною, зокрема якщо це стосується прав людини та основоположних свобод.

У проєкті регламенту також визначені порогові показники для запуску механізму призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами, наприклад якщо кількість випадків відмови у в'їзді чи перевищення терміну перебування становить 30%.

Далі регламент буде узгоджуватись на переговорах між Радою ЄС і Європейським парламентом і після схвалення обома інституціями набуде чинності.

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