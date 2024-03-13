Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин"

Польські протестувальники заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні, пише Reuters з посиланням на лідера польських протестувальників.
Лідер протестувальників Войцех Лось перед КПП "Дорогуськ" заявив, що після 13:00 за місцевим часом фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки.
"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.
Протестувальники підкреслили, що цей крок не означає закінчення блокади. Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
- З 10 до 13 березня польські фермери тимчасово розблокували ПП "Краківець".
- Польські фермери, які заблокували кордон з Україною, вже зрозуміли, що російські спецслужби скористалися їхніми протестами проти української продукції з метою розпалити ворожнечу.