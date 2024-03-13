Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
ГоловнаСвіт

Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин"

Розблокування польські фермери назвали "жестом доброї волі".

Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин"
Польські фермери блокують рух під час протесту перед польсько-українським пунктом пропуску на кордоні в Дорогуську, 20 лютого 20
Фото: EPA/UPG

Польські протестувальники заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні, пише Reuters з посиланням на лідера польських протестувальників.

Лідер протестувальників Войцех Лось перед КПП "Дорогуськ" заявив, що після 13:00 за місцевим часом фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки.

"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.

Протестувальники підкреслили, що цей крок не означає закінчення блокади. Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.

  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
  • З 10 до 13 березня польські фермери тимчасово розблокували ПП "Краківець". 
  • Польські фермери, які заблокували кордон з Україною, вже зрозуміли, що російські спецслужби скористалися їхніми протестами проти української продукції з метою розпалити ворожнечу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies