Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин"

Польські фермери блокують рух під час протесту перед польсько-українським пунктом пропуску на кордоні в Дорогуську, 20 лютого 20

Польські протестувальники заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні, пише Reuters з посиланням на лідера польських протестувальників.

Лідер протестувальників Войцех Лось перед КПП "Дорогуськ" заявив, що після 13:00 за місцевим часом фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки.

"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.

Протестувальники підкреслили, що цей крок не означає закінчення блокади. Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.