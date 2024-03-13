ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ГоловнаСвіт

Шольц говоритиме сьогодні у Бундестазі про свою позицію щодо постачання Україні ракет Taurus

Також відбудуться дебати про перехоплення Росією розмови старших офіцерів Бундесверу.

Шольц говоритиме сьогодні у Бундестазі про свою позицію щодо постачання Україні ракет Taurus
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має сьогодні відповісти на запитання законодавців у Бундестазі про свою позицію щодо постачання Україні ракет великої дальності “Таурус”.

Про це пише Німецька хвиля.

Шольц наразі відмовляється відправляти Києву зброю німецького виробництва, заявляючи, що побоюється, що Берлін втягнуть у війну з Росією.

Позиція канцлера викликала різку критику консервативного опозиційного блоку ХДС/ХСС. Інші члени його керівної коаліції, а саме захисники довкілля “Зелені” та неоліберальна Вільна демократична партія (СВДП), також виступають за відправку зброї.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Ракети “Таурус” повітряного базування мають дальність дії близько 500 кілометрів та дозволять Україні вражати цілі далеко за лінією фронту.

Очікується, що під час засідання Бундестагу Шольц виступить із заявою, а потім відповість на запитання законодавців щодо широкого кола тем, від озброєнь для України до економіки.

Пізніше, під час дебатів, ініційованих ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD), законодавці мають розглянути питання про перехоплення Росією розмови про ракети Taurus старших офіцерів Бундесверу, яка була оприлюднена на початку березня. 

Військові обговорювали можливе використання Києвом ракетної системи. Йшлося, що за певних умов Україна може запустити ракети без участі Німеччини. Раніше Шольц він заявляв, що німецькі солдати знадобляться на місці для програмування ракет.

  • Шольц під час спільної пресконференції з прем'єром Малайзії Анваром Ібрагімом знову заявив, що надання Україні Taurus "не є виправданим".
  • Велика Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Україні далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є: Берлін передасть Taurus Лондону, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies