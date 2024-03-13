Шольц говоритиме сьогодні у Бундестазі про свою позицію щодо постачання Україні ракет Taurus

Також відбудуться дебати про перехоплення Росією розмови старших офіцерів Бундесверу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має сьогодні відповісти на запитання законодавців у Бундестазі про свою позицію щодо постачання Україні ракет великої дальності “Таурус”.

Про це пише Німецька хвиля.

Шольц наразі відмовляється відправляти Києву зброю німецького виробництва, заявляючи, що побоюється, що Берлін втягнуть у війну з Росією.

Позиція канцлера викликала різку критику консервативного опозиційного блоку ХДС/ХСС. Інші члени його керівної коаліції, а саме захисники довкілля “Зелені” та неоліберальна Вільна демократична партія (СВДП), також виступають за відправку зброї.

Ракети “Таурус” повітряного базування мають дальність дії близько 500 кілометрів та дозволять Україні вражати цілі далеко за лінією фронту.

Очікується, що під час засідання Бундестагу Шольц виступить із заявою, а потім відповість на запитання законодавців щодо широкого кола тем, від озброєнь для України до економіки.

Пізніше, під час дебатів, ініційованих ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD), законодавці мають розглянути питання про перехоплення Росією розмови про ракети Taurus старших офіцерів Бундесверу, яка була оприлюднена на початку березня.

Військові обговорювали можливе використання Києвом ракетної системи. Йшлося, що за певних умов Україна може запустити ракети без участі Німеччини. Раніше Шольц він заявляв, що німецькі солдати знадобляться на місці для програмування ракет.