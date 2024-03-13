Вільнюс вимагає пояснень від Мінська після смерті литовця у білоруській в'язниці

Литва дізналася, що чоловік мертвий лише після неодноразових спроб зв'язатися з ним.

Громадянин Литви, заарештований на кордоні між Литвою та Білоруссю, помер у білоруській в'язниці, пишуть Euronews.

Литовська влада дізналася про смерть лише після неодноразових спроб зв'язатися із затриманим.

“Було багато запитів, написано багато листів, багато звернень про зустріч. Вона не відбулася, тому ми написали ще один лист. У відповідь на нього отримали дзвінок з білоруських інституцій, що її неможливо організувати, тому що громадянин Литви мертвий”, – заявила посол Литви з особливих доручень у Білорусі Аста Андріяускене.

Вільнюс тепер вимагає від білоруських колег пояснень.

“МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Посольства Білорусі у Вільнюсі на знак суворого протесту у зв’язку з затриманням громадянина Литви та смертю затриманого у в’язниці, можливо, без надання необхідної медичної допомоги”, − написала Андріяускене на соцплатформі X.

The MFA of #Lithuania summoned the chargé d’affaires ad interim of the Embassy of #Belarus in Vilnius in strict protest over the detention of the Lithuanian citizen and the detainee’s death in prison, possibly without the necessary medical assistance.https://t.co/WKbPjhPkPN — Asta Andrijauskienė (@AstaAndr) March 12, 2024

За словами литовського посла, в Білорусі з різних причин утримується “багато громадян Литви”. Переважно владу повідомляють люди, які втратили зв’язок з родичами у Білорусі.