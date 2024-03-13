​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ГоловнаСвіт

Вільнюс вимагає пояснень від Мінська після смерті литовця у білоруській в'язниці

Литва дізналася, що чоловік мертвий лише після неодноразових спроб зв'язатися з ним.

Вільнюс вимагає пояснень від Мінська після смерті литовця у білоруській в'язниці
Фото: Euronews

Громадянин Литви, заарештований на кордоні між Литвою та Білоруссю, помер у білоруській в'язниці, пишуть Euronews

Литовська влада дізналася про смерть лише після неодноразових спроб зв'язатися із затриманим.

“Було багато запитів, написано багато листів, багато звернень про зустріч. Вона не відбулася, тому ми написали ще один лист. У відповідь на нього отримали дзвінок з білоруських інституцій, що її неможливо організувати, тому що громадянин Литви мертвий”, – заявила посол Литви з особливих доручень у Білорусі Аста Андріяускене.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вільнюс тепер вимагає від білоруських колег пояснень.

“МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Посольства Білорусі у Вільнюсі на знак суворого протесту у зв’язку з затриманням громадянина Литви та смертю затриманого у в’язниці, можливо, без надання необхідної медичної допомоги”, − написала Андріяускене на соцплатформі X.

За словами литовського посла, в Білорусі з різних причин утримується “багато громадян Литви”. Переважно владу повідомляють люди, які втратили зв’язок з родичами у Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies