Українські хокеїстки перемоги збірну Литви на чемпіонаті світу

Переможний для українок матч закінчився з рахунком 3:1.

Жіноча збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А у Хорватії.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Переможний для українок матч закінчився з рахунком 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Литовські хокеїстки відкрили рахунок для своєї команди за хвилину до кінця матчу. Таким чином вони не дали можливості Вікторії Ткаченко записати до свого активу шатаут.

Наступний поєдинок збірна України проведе 14 березня проти сербок, які сьогодні обіграли болгарок (3:1).