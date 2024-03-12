Збірна України з вільної боротьби посіла друге загальнокомандне місце на турнірі в Болгарії

Збірна України з вільної боротьби посіла друге загальнокомандне місце на турнірі в Софії

Збірна України з вільної боротьби отримала 10 нагород на турнірі в Болгарії і посіла друге загальнокомандне місце.

Про це повідомила пресслужба Асоціації спортивної боротьби України.

“Збірна України з вільної боротьби посіла друге загальнокомандне місце на турнірі “Дан Колов - Нікола Петров”, який завершився у болгарській Софії”, - йдеться у повідомленні.

На турнірі українські борці здобули 10 нагород: 2 “золота”, 3 “срібла” та 4 “бронзи”.

“Золото” вибороли: Андрій Яценко (57 кг) та Іван Кусяк (70 кг).

“Срібло” отримали: Роман Гуцуляк (57 кг), Ярослав Гурський (61 кг), Мухаммед Алієв (86 кг) і Юрій Ідзінський (125 кг).

“Бронзу” здобули: Тарас Маркович (65 кг), Вадим Цуркан (74 кг), Валентин Бабій (86 кг) та Владислав Прус (86 кг).

Крім того, українська збірна здобула “золото” у греко-римському стилі. Цю нагороду виборов Олексій Масик (60 кг).