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​Сьогодні відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Арсенал" - "Порту"

Допомогти "канонірам" взяти реванш зможе українець Олександр Зінченко, який нарешті відновився від травми.

​Сьогодні відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Арсенал" - "Порту"
"Арсенал"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Арсенал" вдома зустрінеться з "Порту". 

Початок гри - о 22:00.

Нагадаємо, що у першій зустрічі "Порту" здолав "Арсенал" з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став бразилець Галену, який на останніх хвилинах матчу поцілив у дальній кут воріт.

Допомогти "канонірам" взяти реванш зможе українець Олександр Зінченко, який нарешті відновився від травми і в останній грі проти "Брентфорда" провів на полі 12 хвилин.

Щщо ж до прогнозів, то експерти Favnet безперечним фаворитом вважають "Арсенал". На перемогу лондонців в основний час дають 1,25 бала, на "Порту" – 14,00. Ціна нічиєї – 6,340. Ймовірність того, що матч перейде в овертайми - 6,00 бала, в серію пенальті – 7,00.

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