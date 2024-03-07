Черговий топматч українського голкіпера Андрія Луніна. Огляд Ліги чемпіонів

«Реал» намагався забезпечити собі місце у чвертьфіналі вчетверте поспіль. У першому матчі з «Лейпцигом» «вершкові» здобули важку перемогу завдяки єдиному голу Брахіма Діаса.

Цієї середи, 6 березня, «Реал Мадрид» зустрічався з «РБ Лейпциг» . Цікаво, що матч відбувся у 122-й день народження королівського клубу.

Позитивною новиною для мадридців стало повернення Джуда Беллінгема, який вже зіграв проти «Валенсії» минулого туру Ла Ліги після тритижневої перерви через розтягнення зв'язок на щиколотці.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем під час матчу Ліги чемпіонів між «Реалом Мадрид» і «РБ Лейпциг», Мадрид, 6 березня 2024 р.

«Реал» вийшов на матч-відповідь Ліги чемпіонів після скандального протистояння з «Валенсією», що завершилося з рахунком 2:2. У чемпіонаті Іспанії він лідирує з 66 очками.

Натомість «РБ Лейпциг» перед тим, у суботу, 2 березня, розгромив «Бохум» — 4:1. Ця перемога вивела його на п'яте місце в таблиці з 43 очками, клуб на 21 очко відстає від лідера Бундесліги, леверкузенської «Баварії».

Першими в матчі ініціативу захопили підопічні Марко Розе, і вже на 10-й хвилині Шешко вибіг сам на сам з Луніним. Був очевидний офсайд, але гру продовжили — і українець впорався із завданням.

Згодом мадридці перехопили почин. При цьому «Реал» хоч і більше володів м'ячем, та не атакував. Це з'їдало час, змушувало суперника бігати за м'ячем, витрачати енергію на відбирання і, коли суперник помилявся, створювати швидкі контрвипади.

Проте «Лейпциг» усе ж створив декілька моментів. Так, на 15-й хвилині Опенда зліва отримав передачу від Ольмо, увірвався до штрафного майданчика і з лівої ноги пробив повз дальній кут. Перед перервою він мав ще один небезпечний момент: після подачі з кутового нападник у штрафному майданчику прийняв м'яч на груди і з розмаху вдарив у бічну сітку воріт Луніна.

Фото: EPA/UPG Лої Опенда, «Лейпциг», стрибає через воротаря «Реала» Андрія Луніна під час матчу в Мадриді, 6 березня 2024 року.

Загалом перший тайм не був багатим на моменти, характер гри відображала статистика ударів у площину воріт: лише один у «РБ Лейпциг» і жодного в «Реала»! Гра проходила переважно в центрі поля. «Реал» був динамічнішим, а «Лейпциг» чіплявся за свої моменти.

Після перерви «Лейпциг» повернувся до гри в ще більш шаленому настрої.

На 48-й хвилині Лунін ледь не привіз собі гол: після страхування захисників на лінії штрафного Андрій не встиг на перехоплення, але захисники «Реала» швидко закрили нападника «червоних биків», тож українець повернувся й заволодів м'ячем.

Першого серйозного удару за «Реал Мадрид» завдав свіжий Родріго, який замінив Камавінгу: на 63-й хвилині бразилець пробив на ближню стійку, але угорський голкіпер відбив на кутовий.

Та вже за дві хвилини мадридці провели успішний контрвипад, який завершився забитим м'ячем. Тоні Кроос віддав пас на Беллінгема, англієць зробив забіг і чудовим ударом вивів Вінісіуса на позицію, звідки той забив у ворота Гулачі — 1:0.

Та «РБ Лейпциг» було не спинити, вони відразу ж створили потужний тиск. Наступні декілька хвилин стали дуже важкими для «Реала».

На 67-й Хенрікс із правої половини штрафного виконав простріл, Рюдігер відбив, на підборі зіграв Хаві Сімонс, який пробив низом — Антоніо знову завадив «червоним бикам» відзначитися.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем, «Реал», проти Бенджаміна Генріхса «Лейпциг» під час матчу в Мадриді, 6 березня 2024 року.

Проте на 68-й хвилині «РБ Лейпциг» усе ж забив «вершковим». Раум пройшов Карвахаля й навісив на лінію воротарського, де Орбан головою прокинув м'яч у правий нижній кут — 1:1.

Температура в матчі зросла, «Лейпциг» усе частіше пресингував і створював небезпечні моменти на чужій половині поля, тому господарі почали вдаватися до фолів, чим наражалися на жовті картки.

За неспортивну поведінку жовте світло отримав Вінісіус — бразилець двічі штовхну Орбана.

Згодом «гірчичники» заробили Тоні Кроос і Чуамені.

«РБ Лейпциг» мав багато шансів забити вдруге й перевести гру в доданий час, однак чи то не вистачило сил дотиснути, чи то майстерність Луніна завадила — німці все ж поступилися «Реалу» за сумою двох матчів (2:1) і завершили виступи в єврокубках, при цьому провели чудову кампанію й показали приголомшливу гру.

Цього сезону на домашній арені «Реал» ще жодного разу не програвав.

До останньої вісімки Ліги чемпіонів мадридці виходили у 12 з 14 останніх кампаній.

Фото: EPA/UPG Тренер «Лейпцига» Марко Розе (праворуч) і тренер «Реала Мадрид» Карло Анчелотті під час матчу

Марко Розе, тренер «Лейпцига», після матчу відзначив чудову гру своєї команди: «Я дуже поважаю "Реал Мадрид", усю команду, і я вітаю її з тим, що вона пройшла. Але повинен похвалити свою. Ми мали хороші моменти й грали дуже добре. У таких поєдинках дуже важливо знайти хороший баланс — захищати те, що потрібно захищати. Ми зробили це дуже добре. Часом дуже високо пресингували, глибоко захищалися й добре володіли м'ячем. Це був дуже хороший виступ моєї команди. Хлопці дійсно показали сьогодні, що хочуть більшого, що хочуть рухатися далі».

Карло Анчелотті, тренер «Реала Мадрид», в інтерв'ю Movistar окреслив основні помилки гравців: «Моя команда грала так, ніби в неї зі самого початку були увімкнені гальма. Грала всередині себе. Звичайно, це означало, що мусили страждати, але єдине, що важливо — ми у чвертьфіналі. У перерві я сказав їм, що хочу, щоб вони пресингували "Лейпциг" набагато більше й набагато краще. Це був не найліпший вечір моєї команди.

Ми грали так вдома проти "Челсі" два роки тому. Різниця сьогодні в тому, що не вірю, що ми коли-небудь були близькі до вильоту. “Лейпциг” — дійсно хороша команда, але ми пройшли. Добре лідируємо в лізі. Тож хоча можемо бути самокритичними, не вважаю, що мусимо бути такими суворими до себе.

Фото: EPA/UPG Тренер «Реала Мадрид» Карло Анчелотті під час матчу

Цілком можливо, що Тібо Куртуа й Едер Мілітао повернуться до чвертьфіналу, що було б чудовою новиною».

Чергова легка прогулянка «Манчестера Сіті» в ¼ ЛЧ

У іншому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» приймав «Копенгаген» на «Етіхаді». Перший поєдинок команда Пепа Гвардіоли виграла з рахунком 1:3.

Великий відрив від суперника в забитих м'ячах спонукав наставника «містян» попрацювати над ротацією. На матч із данцями Пеп повернув з лави запасних лідерів команди: Вокера, Стоунза, Де Брюйне, Бернардо Сілву і Філа Фодена.

«Копенгаген» очікувала майже неможлива місія. Він мусив забити два голи й не пропустити жодного, щоб перевести в овертайм, і три, щоб пройти в наступний раунд.

До того ж у команди Якоба Нееструпа великий лазарет травмованих: Расмус Фальк, Діого Гонсалвес, Лукас Лерагер, Віктор Клаессон, Давид Хочолава і воротар Тео Сандер.

Фото: EPA/UPG Хуліан Альварес «Манчестер Сіті» (у центрі) бореться за м’яч проти ФК «Копенгаген» у Манчестері, 6 березня 2024 року.

Минулого сезону «Манчестер Сіті» й «Копенгаген» зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів. На «Етіхаді» «Сіті» виграв 5:0, а в Копенгагені розійшовся 0:0. У сезоні 2008/09 вони зустрілися в 1/8 фіналу Ліги Європи. «Манчестер Сіті» пройшов далі, зігравши внічию 2:2 в гостях і перемігши 2:1 удома.

Від старту поєдинку містяни володіли перевагою та вже на 5-й хвилині відкрили рахунок у матчі: Альварес із кутового виконав чудову передачу в штрафний, звідки Аканджі в дотик пробив під поперечину — 1:0.

За чотири хвилини після чергової подачі Хуліана Альвареса з кутового «Сіті» подвоїв перевагу. Аргентинець виконав навіс на дальню штангу, Родріго головою пробив у поперечину, далі відскок вийшов до лівого краю штрафного, звідки Хуліан завдав потужного удару, який пройшов повз руки Грабари — 2:0.

Свій шанс «Копенгаген» отримав на 21-й хвилині й удало скористався ним.

Фото: EPA/UPG Воротар «Копенгагена» Каміль Грабара (у центрі) під час матчу «Манчестера Сіті» проти ФК «Копенгаген», 6 березня 2024 р.

Ельюнуссі із центру поля протягнув м'яч і на вході до штрафного розіграв його з Оскарссоном, ісландець віддав дивовижну асистентську передачу п'ятою на Мохамеда, який виконав удар у дальній кут воріт — 2:1.

Абсолютно неочікуваний гол для «Манчестера Сіті» й неймовірна майстерність гравців «Копенгагена»!

На 45+3 компенсованій хвилині Голанд забив гол у роздягальню: Родріго закинув у штрафний майданчик, де Голанд опрацював м'яч і запустив його під ногами захисника в ближній кут воріт — 3:1.

У другому таймі господарі повністю володіли м'ячем, темп гри був дуже спокійним. «Копенгаген» періодично намагався створювати загрозу для воротаря, але налякати команду Гвардіоли не зумів. Різниця в класі все ж гігантська. Однак данці завершили виступ у Лізі чемпіонів дуже гідно.

Підсумковий рахунок зустрічі— 6:2. Чинні чемпіони ЛЧ упевнено крокують уперед.

На власному стадіоні «Сіті» не програвав у 29 останніх матчах Ліги чемпіонів (у першому турі 2018/19 зазнав поразки від «Ліона» — 2:1) і перемагав у останніх 22 матчах клубних змагань УЄФА. «Містяни» — рекордсмени Англії, раніше рекорд належав «Вест Гему» (17 перемог).

Пеп Гвардіола, головний тренер «Манчестера Сіті», прокоментував поєдинок так: «Було важко атакувати "Копенгаген", тому що вони добре організовані, грають учотирьох або вп'ятьох ззаду. Ми команда, яка вірить, що зможе перемогти. Ми конкуруємо з "Реалом" і "Баварією". Не знаємо, з ким нам доведеться зіткнутися; це питання часу. Важливо, що сім років поспіль ми тут, у чвертьфіналі».

Фото: EPA/UPG Головний тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп (ліворуч) і тренер «МанСіті» Пеп Гвардіола під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Манчестері, 6 березня 2024 року.

Якоб Нееструп, тренер «Копенгагена», позитивно відгукнувся про гру своєї команди: «Думаю, ми зробили все, що могли. Знали обставини після першого результату в Копенгагені, та й старт не був легшим. Але ми знайшли себе й почувалися комфортно на полі. Створили моменти, на які могли розраховувати, і забили раз, але нам також довелося багато бігати за ними — так буває, коли граєш із "Сіті".

Ми грали з трьома дуже-дуже хорошими командами в цьому змаганні, але "МанСіті" просто на рівень вища, і я дуже поважаю це. Група, в якій опинилися, була дуже складною, і ми добре попрацювали проти наших суперників, але це ["Манчестер Сіті"] був занадто великий крок, і що є, те є».