Юнацька збірна України з футболу перемогла греків у еліт-раунді відбору Євро-2024

Збірна України U-17 розпочала боротьбу в еліт-раунді відбору Євро-2024 з футболу матчем проти збірної Греції.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Юнацька збірна України розпочала відбір з перемоги з рахунком 2:0. Голи забили Редушко (75) та Богданов (80, з пенальті).
На 51-й хвилині греки залишилися в меншості, за друге попередження був видалений з поля Мокріс. Після цього ініціатива перейшла до української команди.
Наступний матч наші юнаки проведуть 9 березня проти Швейцарії.
У другому матчі групи Словаччина перемогла Швейцарію з рахунком 2:1.
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