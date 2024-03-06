Юнацька збірна України з футболу перемогла греків у еліт-раунді відбору Євро-2024

Наступний матч наші юнаки проведуть 9 березня проти Швейцарії.

Збірна України U-17 розпочала боротьбу в еліт-раунді відбору Євро-2024 з футболу матчем проти збірної Греції.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Юнацька збірна України розпочала відбір з перемоги з рахунком 2:0. Голи забили Редушко (75) та Богданов (80, з пенальті).

На 51-й хвилині греки залишилися в меншості, за друге попередження був видалений з поля Мокріс. Після цього ініціатива перейшла до української команди.

Наступний матч наші юнаки проведуть 9 березня проти Швейцарії.

У другому матчі групи Словаччина перемогла Швейцарію з рахунком 2:1.