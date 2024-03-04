Мінмолодьспорту оприлюднило склад збірної України з футболу на матч проти Боснії і Герцеговини

Став відомий склад делегації національної збірної України з футболу на матч 1/2 фіналу плей-офф чемпіонату Європи-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

До списку делегації потрапили футболісти, які вирушать із іспанської Марбельї, де відбудеться тренувальний збір збірної України, до Зеніці (Боснія та Герцеговина).

До списку потрапили:

воротарі - Андрій Лунін («Реал»), Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»);

- Андрій Лунін («Реал»), Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»); захисники - Олександр Сваток («Дніпро-1»), Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі - «Динамо»), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - «Шахтар»), Ілля Забарний («Борнмут»), Віталій Миколенко («Евертон»);

- Олександр Сваток («Дніпро-1»), Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі - «Динамо»), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - «Шахтар»), Ілля Забарний («Борнмут»), Віталій Миколенко («Евертон»); півзахисники - Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (усі - «Шахтар»), Віктор Циганков («Жирона»), Руслан Малиновський («Дженоа»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Михайло Мудрик («Челсі»), Сергій Сидорчук («Вестерло»);

- Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (усі - «Шахтар»), Віктор Циганков («Жирона»), Руслан Малиновський («Дженоа»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Михайло Мудрик («Челсі»), Сергій Сидорчук («Вестерло»); форварди - Данило Сікан («Шахтар»), Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсія»).

До резервного списку увійшли:

воротар - Дмитро Різник («Шахтар»);

- Дмитро Різник («Шахтар»); захисник : Максим Таловєров (ЛАСК);

: Максим Таловєров (ЛАСК); півзахисники - Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (обидва - «Динамо»);

- Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (обидва - «Динамо»); форварди - Владислав Ванат («Динамо»), Назарій Русин («Сандерленд»).

За результатами жеребкування збірна України у плей-офф Євро-2024 у гостях 21 березня зіграє у стиковому матчі проти Боснії і Герцеговини на стадіоні «Біліно Поле» в Зениці.

Якщо команда Сергія Реброва пройде цього суперника, у фіналі плей-оф 26 березня прийматиме у Вроцлаві (Польща) переможця пари Ізраїль - Ісландія.

У разі успіху збірна України у фінальному турнірі чемпіонату Європи виступить у групі Е зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії.