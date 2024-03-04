>
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
ГУР зламало російське міністерство оборони: отримало доступ до документів та ідентифікувало генералітет
ГУР зламало російське міністерство оборони: отримало доступ до документів та ідентифікувало генералітет
Після зустрічі зі заступником Лаврова китайський дипломат заговорив про потребу переговорів між РФ і Україною
Після зустрічі зі заступником Лаврова китайський дипломат заговорив про потребу переговорів між РФ і Україною
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Мінмолодьспорту оприлюднило склад збірної України з футболу на матч проти Боснії і Герцеговини

Матч відбудеться 21 березня.

Мінмолодьспорту оприлюднило склад збірної України з футболу на матч проти Боснії і Герцеговини
Збірн України з футболу
Фото: УАФ

Став відомий склад делегації національної збірної України з футболу на матч 1/2 фіналу плей-офф чемпіонату Європи-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

До списку делегації потрапили футболісти, які вирушать із іспанської Марбельї, де відбудеться тренувальний збір збірної України, до Зеніці (Боснія та Герцеговина).

Підписуйтесь на наш Google News

До списку потрапили:

  • воротарі - Андрій Лунін («Реал»), Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»);
  • захисники - Олександр Сваток («Дніпро-1»), Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі - «Динамо»), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - «Шахтар»), Ілля Забарний («Борнмут»), Віталій Миколенко («Евертон»);
  • півзахисники - Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (усі - «Шахтар»), Віктор Циганков («Жирона»), Руслан Малиновський («Дженоа»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Михайло Мудрик («Челсі»), Сергій Сидорчук («Вестерло»);
  • форварди - Данило Сікан («Шахтар»), Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсія»).

До резервного списку увійшли:

  • воротар - Дмитро Різник («Шахтар»);
  • захисник: Максим Таловєров (ЛАСК);
  • півзахисники - Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (обидва - «Динамо»);
  • форварди - Владислав Ванат («Динамо»), Назарій Русин («Сандерленд»).

За результатами жеребкування збірна України у плей-офф Євро-2024 у гостях 21 березня зіграє у стиковому матчі проти Боснії і Герцеговини на стадіоні «Біліно Поле» в Зениці. 

Якщо команда Сергія Реброва пройде цього суперника, у фіналі плей-оф 26 березня прийматиме у Вроцлаві (Польща) переможця пари Ізраїль - Ісландія.

У разі успіху збірна України  у фінальному турнірі чемпіонату Європи виступить у групі Е зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies