Дзюдоїст Михайло Свідрак здобув дебютну нагороду у кар'єрі на турнірі серії Грендслем

23-річний Свідрак здобув першу в кар'єрі медаль на рівні Грендслемів. У бою за медаль здолав азербайджанця Омара Раджаблі.

Збірна України здобула першу нагороду на Грендслемі з дзюдо у Ташкенті. Бронзову медаль виборов Михайло Свідрак, повідомляє Суспільне Спорт.

Турніри рівня Грендслем входять до відбіркового циклу Олімпіади-2024: спортсмени змагаються за бали в кваліфікаційному рейтингу, що стане визначальним у розподілі путівок на Ігри в Парижі. Перші медалі у 2024 році Україна завоювала на другому Грендслемі у Баку: "срібло" виграла Юлія Курченко (до 78 кг), "бронзу" – Дар'я Білодід (до 57 кг) та Єлизавета Литвиненко (до 78 кг).

До складу України на третій Грендслем сезону в Ташкенті увійшли лише чотири дзюдоїсти, яким найбільше потрібно заробляти рейтингові бали до олімпійського рейтингу: Назар Вісков (до 60 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг) та Євгеній Балєвський (понад 100 кг).

Назар Вісков після перемоги над єгиптянином Юссрі Самі у першій сутичці завершив виступи в Ташкенті у другому раунді, поступившись "нейтральному" росіянину Аюбу Блієву. Натомість Михайлові Свідраку вдалось завоювати медаль.

На старті змагань в Узбекистані у ваговій категорії до 87 кг Свідрак здолав чеха Адама Копецкі та Сібгатуллу Араба з команди біженців, а в 1/8 фіналу пройшов болгарина Георгі Граматікова.

Першої поразки Свідрак зазнав у сутичці за вихід до півфіналу: поступився чемпіону світу з Бельгії Маттіасу Кассе. Однак українець зберіг можливість поборотись за "бронзу" у втішних сутичках.

До "бронзового" фіналу Свідрак пройшов після перемоги над чемпіоном Європи Ведатом Албайраком з Туреччини. А у сутичці за медаль здолав азербайджанця Омара Раджаблі.

23-річний Свідрак здобув першу в кар'єрі медаль на рівні Грендслемів.

Загалом це третя нагорода українця у межах Світового туру IJF: у 2023 році він вигравав "срібло" та "бронзу" Гран-прі в Лінці та Загребі відповідно.

Четверта медаль України на Грендслемах у 2024 році та перша нагорода для чоловічої збірної.

Грендслем у Ташкенті продовжиться у неділю, 3 березня. Україну представлять Антон Савицький (до 100 кг) та Євгеній Балєвський (понад 100 кг), які розпочнуть виступи у першому раунді.