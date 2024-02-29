>
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Гран-прі Бахрейну: фаворити і претенденти

Сезон Формули-1 2024 року стартує цього тижня з Гран-прі Бахрейну. Кваліфікація відбудеться в п’ятницю, а гонка – у суботу. 

Гран-прі Бахрейну: фаворити і претенденти
Траса Формули-1 у Бахрейні
Фото: https://twitter.com/F1

Фаворити 

За оцінками оглядачів The Athletic, Ferrari, і Mercedes досягли відчутного прогресу у покращенні своїх болідів, однак вони навряд чи зможуть позмагатися з Red Bull у цьому сезоні за перше місце і головна інтрига, хто саме з них двох посяде другу сходинку. Обидві команди, ймовірно, здобудуть кілька перемог завдяки якимось промахам Red Bull, але навряд чи станеться щось, що могло б серйозно вплинути на загальний результат.

Так само не викликає дискусій, хто саме з пілотів посяде першу сходинку. Звісно ж, Макс Ферстаппен з Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен
Фото: https://twitter.com/redbullracing
Макс Ферстаппен

Конкуренцію йому спробують скласти Шарль Леклер з Ferrari та Серхіо Перес (Red Bull) та Джордж Рассел з Mercedes. 

Амбітні претенденти

Оскар Піастрі з McLaren, за оцінками The Athletic, спробує кинути виклик лідерам. Проте це вимагатиме від McLaren надзусиль. 

Фото: https://twitter.com/McLarenF1

Його колеги по команді Лендо Норріс та Даніель Ріккардо – ще дві висхідні зірки, які прагнуть здобути свої перші перемоги у Формулі-1. 

Що ж до гонки у Бахрейні, то безперечним фаворитом на перемогу за оцінками експертів Favbet є Макс Ферстаппен. 

Командну гонку також очікувано мала б виграти Red Bull

Загалом, Red Bull має усі шанси, щоб виграти чемпіонат третій сезон поспіль. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies