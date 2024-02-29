Гран-прі Бахрейну: фаворити і претенденти

Сезон Формули-1 2024 року стартує цього тижня з Гран-прі Бахрейну. Кваліфікація відбудеться в п’ятницю, а гонка – у суботу.

Фаворити

За оцінками оглядачів The Athletic, Ferrari, і Mercedes досягли відчутного прогресу у покращенні своїх болідів, однак вони навряд чи зможуть позмагатися з Red Bull у цьому сезоні за перше місце і головна інтрига, хто саме з них двох посяде другу сходинку. Обидві команди, ймовірно, здобудуть кілька перемог завдяки якимось промахам Red Bull, але навряд чи станеться щось, що могло б серйозно вплинути на загальний результат.

Can the fastest camera drone in the world keep up with Max? 🏁😲



The chase is on around Silverstone 👇 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 28, 2024

Так само не викликає дискусій, хто саме з пілотів посяде першу сходинку. Звісно ж, Макс Ферстаппен з Red Bull Racing.

Фото: https://twitter.com/redbullracing Макс Ферстаппен

Конкуренцію йому спробують скласти Шарль Леклер з Ferrari та Серхіо Перес (Red Bull) та Джордж Рассел з Mercedes.

Амбітні претенденти

Оскар Піастрі з McLaren, за оцінками The Athletic, спробує кинути виклик лідерам. Проте це вимагатиме від McLaren надзусиль.

Фото: https://twitter.com/McLarenF1

Його колеги по команді Лендо Норріс та Даніель Ріккардо – ще дві висхідні зірки, які прагнуть здобути свої перші перемоги у Формулі-1.

Що ж до гонки у Бахрейні, то безперечним фаворитом на перемогу за оцінками експертів Favbet є Макс Ферстаппен.

Командну гонку також очікувано мала б виграти Red Bull.

Загалом, Red Bull має усі шанси, щоб виграти чемпіонат третій сезон поспіль.