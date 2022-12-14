Команда Формули-1 проводить благодійний аукціон на допомогу Україні.

Британська гоночна команда "Астон Мартін", яка виступає у чемпіонаті світу Формули-1, виступила організатором благодійного аукціона, який має на меті зібрати кошті для України, повідомляє пресслужба команди.

На аукціоні можна придбати особисті речі пілотів та цікаві сувеніри. Усі виручені кошти будуть передані ЮНІСЕФ в Україні для підтримки дітей та сімей, які опинились у зоні конфлікту.

Серед найбільш цікавих лотів гоночні рукавички та комбінезон 4-разового чемпіона світу Себастьяна Феттеля.

Фото: EPA/UPG Себастьян Феттель

Німець, до речі, підтримує Україну з самого початку війни.

На багатьох етапах його бойовий шолом було прикрашено у кольоровій гамі національного прапора України.

Фото: EPA/UPG Себастьян Феттель

Також на аукціоні можна придбати антикрило боліда з автографом экс-гонщика Феррари, бразильца Рубенса Барікелло, схему боліда AMR22 Aston Martin та мініатюрні копії його колісного диска.

Аукціон триватиме до 16 грудня.