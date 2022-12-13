The Ring залишив Усика своїм чемпіоном, Ф'юрі обійшов Вайлдера

Авторитетне видання The Ring на своєму офіційному сайті опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів суперважкого дивізіону.
Українець Олександр Усик (20-0, 13 KO) володіє чемпіонським титулом The Ring.
Рокування відбулося у боротьбі за поул-позишн: британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) піднявся на першу позицію рейтингу, а американець Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) – опустився на другий рядок.
Топ-10 суперважкоатлетів за версією The Ring.
Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
- Тайсон Ф'юрі (Великобританія)
- Деонтей Вайлдер (США)
- Ентоні Джошуа (Великобританія)
- Джо Джойс (Великобританія)
- Енді Руїс (Мексика)
- Ділліан Уайт (Великобританія)
- Луїс Ортіс (Куба)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- Філіп Хргович (Хорватія)
- Френк Санчес (Куба).
Зазначимо, що обов'язковий претендент на бій з Усиком за звання чемпіона за версією WBA британець Даніель Дюбуа не потрапив у топ-10.