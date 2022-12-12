За вартістю Мудрик не поступається Грилішу, - Срна

"Шахтар" позначив цінник на свого лідера.

"Шахтар" має досить міцні нерви щодо трансферу свого головного таланту – Михайла Мудрика.

Підтвердженням цього стала чергова заява футбольного директора "гірників" Даріо Срни.

"Той, хто хоче підписати Мудрика, має заплатити велику суму, інакше наш президент відмовиться його продавати.

Джека Гріліша було продано більш ніж за 100 мільйонів (з "Астон Вілли" в "Манчестер Сіті" цього літа, прим. LB.ua), а рівень Мудрика не нижчий", - стверджує хорватський фахівець.

Shakhtar director Srna: “Who wants to sign Mudryk has to pay big amount of money — otherwise our president will not sell him”, tells Marca. 🚨🇺🇦 #AFC #transfers



“Jack Grealish was sold for more than 100m and Mudryk’s level is not lower”, he added. pic.twitter.com/wffW9l7yml — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2022

Нинішнього сезону Мудрик взяв участь у 18 матчах у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 8 асистами.