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За вартістю Мудрик не поступається Грилішу, - Срна

"Шахтар" позначив цінник на свого лідера.

За вартістю Мудрик не поступається Грилішу, - Срна
Михайло Мудрик
Фото: Cordon Press

"Шахтар" має досить міцні нерви щодо трансферу свого головного таланту – Михайла Мудрика.

Підтвердженням цього стала чергова заява футбольного директора "гірників" Даріо Срни.

"Той, хто хоче підписати Мудрика, має заплатити велику суму, інакше наш президент відмовиться його продавати.

Джека Гріліша було продано більш ніж за 100 мільйонів (з "Астон Вілли" в "Манчестер Сіті" цього літа, прим. LB.ua), а рівень Мудрика не нижчий", - стверджує хорватський фахівець.

Нинішнього сезону Мудрик взяв участь у 18 матчах у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 8 асистами.

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