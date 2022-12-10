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Норвегія вдруге поспіль виграє естафету на етапі Кубка світу з біатлону

Українці виступили трохи гірше, ніж у Контіолахті.

Норвегія вдруге поспіль виграє естафету на етапі Кубка світу з біатлону
Фото: EPA/UPG

Другий етап Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені продовжився чоловічою естафетною гонкою. 

Сюрпризів вона не принесла. Другу поспіль перемогу здобув норвезький квартет.

Навіть із одним колом штрафу збірна Норвегії на 20 секунд випередила біатлоністів Швеції, які, у свою чергу, на 9 секунд випередили німців.

Збірна України у складі Артема Пріми, Антона Дудченка, Богдана Цимбала та Тараса Лесюка посіла 12=е місце.

Нагадаємо, на попередньому етапі в Контіолахті український квартет був 9-м.

Естафета. Чоловіки.

  1. Норвегія (1+7) 1:18:02,6
  2. Швеція (0+8) +20,0
  3. Німеччина (1+5) +28,6
  4. Франція (0+9) +51,5
  5. Фінляндія (0+9) +2:00,7
  6. Австрія (0+4) +2:28,6.

...

  • 12. Україна (0+8) +3:48,4.
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