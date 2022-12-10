Норвегія вдруге поспіль виграє естафету на етапі Кубка світу з біатлону

Українці виступили трохи гірше, ніж у Контіолахті.

Другий етап Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені продовжився чоловічою естафетною гонкою.

Сюрпризів вона не принесла. Другу поспіль перемогу здобув норвезький квартет.

Навіть із одним колом штрафу збірна Норвегії на 20 секунд випередила біатлоністів Швеції, які, у свою чергу, на 9 секунд випередили німців.

Збірна України у складі Артема Пріми, Антона Дудченка, Богдана Цимбала та Тараса Лесюка посіла 12=е місце.

Нагадаємо, на попередньому етапі в Контіолахті український квартет був 9-м.

Естафета. Чоловіки.

Норвегія (1+7) 1:18:02,6 Швеція (0+8) +20,0 Німеччина (1+5) +28,6 Франція (0+9) +51,5 Фінляндія (0+9) +2:00,7 Австрія (0+4) +2:28,6.

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