Норвегія вдруге поспіль виграє естафету на етапі Кубка світу з біатлону

Другий етап Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені продовжився чоловічою естафетною гонкою.
Сюрпризів вона не принесла. Другу поспіль перемогу здобув норвезький квартет.
Навіть із одним колом штрафу збірна Норвегії на 20 секунд випередила біатлоністів Швеції, які, у свою чергу, на 9 секунд випередили німців.
Збірна України у складі Артема Пріми, Антона Дудченка, Богдана Цимбала та Тараса Лесюка посіла 12=е місце.
Нагадаємо, на попередньому етапі в Контіолахті український квартет був 9-м.
Естафета. Чоловіки.
- Норвегія (1+7) 1:18:02,6
- Швеція (0+8) +20,0
- Німеччина (1+5) +28,6
- Франція (0+9) +51,5
- Фінляндія (0+9) +2:00,7
- Австрія (0+4) +2:28,6.
...
- 12. Україна (0+8) +3:48,4.