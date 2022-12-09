Запрошення Олімпійського комітету Росії на щорічний саміт МОК у Лозанні є неприпустимим, – Гутцайт

Російські та білоруські спортсмени на період воєнних дій в нашій державі мають бути відсторонені від участі у міжнародних змагань у будь-якому статусі.

Запрошення представників Олімпійського комітету Росії на щорічний саміт Міжнародного олімпійського комітету у Лозанні є неприпустимим.

Про це заявив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

“Якщо хтось вважає, що спорт поза політикою і російські спортсмени не повинні страждати через рішення керівництва своєї держави, то хочу нагадати, що у вересні цього року Поздняков заявив, що російські спортсмени матимуть за честь брати участь у війні в Україні, якщо їх призвуть після наказу про часткову мобілізацію військ. Хіба це не є підтримка агресорських дій проти мирного населення нашої Держави? Публічні вислови такого змісту – це зневага і виклик не лише Україні, а всьому цивілізованому світу, який засуджує війну в Україні”, – наголосив міністр.

Він зазначив, що висловив своє обурення президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху, президенту Європейських олімпійських комітетів Спіросу Капралосу, президентці Олімпійського та паралімпійського комітету США Сюзан Лайонс щодо запрошення керівника РОК на саміт МОК до Швейцарії.

“Вкотре висловлюю свою позицію: в умовах геноциду народу України, який здійснюється російськими військами при підтримці Уряду білорусі, російські та білоруські спортсмени на період воєнних дій в нашій державі мають бути відсторонені від участі у міжнародних змагань у будь-якому статусі. Запрошення представника держави, що порушила олімпійське перемир’я і нехтує базовими принципами Олімпійської хартії, вважаю неприпустимим”, – наголосив Гутцайт.

Нагадаємо, Вадим Гутцайт став президентом Національного олімпійського комітету України у листопаді.