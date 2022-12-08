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Калініна обіграла чемпіонку Australian Open-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA

Повалена Софія Кенін.

Калініна обіграла чемпіонку Australian Open-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 53) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 125K в Анже, обігравши з рахунком 6:4, 6:4 чемпіонку Australian Open-2020 американку Софію Кенін, яка переживає не найкращі спортивні часи, займаючи на даний момент 240-е місце у світовій ієрархії.

Матч тривав 1 годину та 31 хвилину.

Таким чином, друга сіяна на турнірі Калініна помстилася за свою співвітчизницю Даяну Ястремську, яка програла Кенін у попередньому раунді турніру - 4:6, 2:6.

За право зіграти у півфіналі Ангеліна посперечається з Кларою Таусон із Данії.

Матч відбудеться завтра.

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