Перша ракетка України закінчила рік поза першою півсотнею рейтингу WTA

Фінал Підсумкового турніру WTA між француженкою Каролін Гарсія та білорускою Аріною Соболенко (7:6 (7-4), 6:4) ознаменував закінчення тенісного сезону у жінок.

Титул першої ракетки світу зберегла полька Іга Швьонтек.

Перемога у WTA Finals дозволила Гарсія зберегти 4-е місце, а Соболенко повернулася до топ-5.

Топ-10 рейтингу WTA.

Вперше за останні роки перша ракетка України не увійшла до топ-50 – лідер українського жіночого тенісу Ангеліна Калініна розташувалася на 52 місці світового рейтингу.

Зазначимо, що незмінна перша ракетка України останніх років Еліна Світоліна, яка нещодавно стала мамою, старт нового сезону почне з 236-го місця.