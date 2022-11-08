Йовічевич прокоментував підсумки жеребкування стадії плей-оф Ліги Європи

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич прокоментував результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи, за підсумками якого українська команда зустрінеться із французьким "Ренном".

"Отримали хорошого суперника, який показав себе у групі Ліги Європи. Особливо у двох матчах із "Динамо", яке двічі обіграв.

Вони зараз на третьому місці у сильній французькій лізі, тому ми можемо говорити про дуже кваліфікованого опонента, до якого виявляємо максимальну повагу.

Однак маємо звернути увагу на те, що ми – "Шахтар". Ми битимемося до кінця і віримо у свої сили", - цитує Йовичевіча пресслужба "гірників".

"Є ще час приготуватись. Зараз ми зосереджені на УПЛ, де в чотирьох турах, що залишилися, хочемо заробити максимум очок. А до матчів із "Ренном" буде достатньо часу, щоб добре підготуватися.

Від перегляду жеребкування у мене склалося таке враження, що представники "Ренна", коли побачили "Шахтар", також не залишилися байдужими. Ми показали, на що здатні, і я впевнений, що вони теж мають повагу до нашої команди", - зазначив наставник "Шахтаря".

"Кожен із нас – тренери, команда – хоче грати у вільному Києві, Львові, Україні, де змогли б прийти вболівальники та підтримати нас. Однак сьогодні ситуація така, що змушені думати про домашній матч у Варшаві.

Треба бути сфокусованим на грі, змінити тут нічого не можемо. Попереду зимові збори, і буде час підготуватися до цього першого раунду плей-оф. Думаю, на нас чекає дуже важкий матч. Але ще раз повторю, ми – "Шахтар", і ми битимемося до кінця", - запевнив хорватський фахівець.

Раніше підсумки жеребкування прокоментував генеральний директор "Ренна" Олів'є Клоарек.