"Шахтар" дізнався суперника по раунду плей-оф Ліги Європи

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи.

Єдиний представник України у цьому турнірі "Шахтар" дізнався про суперника. Ним став французький "Ренн", який

грав в одній відбірковій групі ЛЄ з київським "Динамо".

Зазначимо, володарі других місць у групах ЛЄ (сіяні команди) у стикових матчах грають із володарями третіх місць у групах Ліги чемпіонів УЄФА (несіяні).

Матчі цієї стадії турніру заплановані на 16 та 23 лютого.

Перший матч "гірники" проведуть вдома.

Додамо, що переможці восьми груп ЛЄ автоматично виходять до 1/8 фіналу.