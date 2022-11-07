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"Шахтар" дізнався суперника по раунду плей-оф Ліги Європи

Ним став "Ренн".

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи.

Єдиний представник України у цьому турнірі "Шахтар" дізнався про суперника. Ним став французький "Ренн", який 

грав в одній відбірковій групі ЛЄ з київським "Динамо".

Зазначимо, володарі других місць у групах ЛЄ (сіяні команди) у стикових матчах грають із володарями третіх місць у групах Ліги чемпіонів УЄФА (несіяні).

Матчі цієї стадії турніру заплановані на 16 та 23 лютого.

Перший матч "гірники" проведуть вдома.

Додамо, що переможці восьми груп ЛЄ автоматично виходять до 1/8 фіналу.

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