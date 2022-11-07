Людмила Кіченок та Остапенко поступилися у півфіналі Підсумкового парного турніру WTA

У рамках півфіналу Підсумкового парного турніру WTA українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко зустрілися з чеським дуетом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова і поступилися - 6:7 (5-7), 2:6.

Як з’ясувалося, вирішальним став перший сет, програний україно-латвійською парою на тайбрейку.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. За цей час Кіченок і Остапенко не зробити жодного ейсу, здійснили 3 подвійних помилки і реалізували 6 з 10 брейк-поінтів.

Таким чином, Людмила та Олена залишають турнір.

Нагадаємо, Людмила Кіченок стала першою в історії України тенісисткою, яка кваліфікувалася на Підсумковий парний турнір WTA.