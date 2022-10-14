Людмила Кіченок – перша в історії України тенісистка, яка кваліфікувалася на парний Підсумковий турнір WTA

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко зіграє у парному розряді на Підсумковому турнірі WTA Finals, повідомляє офіційний сайт WTA.
У поточному сезоні пара Кіченок/Остапенко виграла титули WTA 250 у Бірмінгемі та WTA 1000 у Цинциннаті, а також двічі виходили у фінали змагань.
Зазначимо, що Кіченок стане першою українкою, яка виступить на WTA Finals у парі.
До цього на Підсумковому турнірі WTA грала лише колишня перша ракетка України, екстретя ракетка світу Еліна Світоліна, але в одиночному розряді.
Підсумковий турнір WTA відбудеться з 31 жовтня до 7 листопада у Форт-Уерті (штат Техас, США). Тандем Кіченок/Остапенко на цьому турнірі сіяні під 3-м номером.