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Людмила Кіченок – перша в історії України тенісистка, яка кваліфікувалася на парний Підсумковий турнір WTA

У цьому як мінімум на 50% заслуга і Олени Остапенко.

Людмила Кіченок – перша в історії України тенісистка, яка кваліфікувалася на парний Підсумковий турнір WTA
Людмила Кіченок і Олена Остапенко
Фото: Facebook

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко зіграє у парному розряді на Підсумковому турнірі WTA Finals, повідомляє офіційний сайт WTA.

У поточному сезоні пара Кіченок/Остапенко виграла титули WTA 250 у Бірмінгемі та WTA 1000 у Цинциннаті, а також двічі виходили у фінали змагань.

Зазначимо, що Кіченок стане першою українкою, яка виступить на WTA Finals у парі.

До цього на Підсумковому турнірі WTA грала лише колишня перша ракетка України, екстретя ракетка світу Еліна Світоліна, але в одиночному розряді.

Підсумковий турнір WTA відбудеться з 31 жовтня до 7 листопада у Форт-Уерті (штат Техас, США). Тандем Кіченок/Остапенко на цьому турнірі сіяні під 3-м номером.

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