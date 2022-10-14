Луческу прокоментував четверту поспіль поразку "Динамо" у Лізі Європи

Після поразки у 4-му турі групового етапу Ліги Європи від французького "Ренна" (0:1), "Динамо" втратило навіть математичні шанси вийти у плей-оф цього турніру. Однак ще зберігає шанси на третє місце у групі В, що дає право на участь у 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Головний тренер киян Мірча Луческу на післяматчевій пресконференції висловився про перспективи його підопічних зачепитися за Лігу конференцій.

"У нашій групі ситуація для нас є непростою. Із самого початку припускав, що буде тяжко. Ці чотири поразки… Але, повторюся, у нас постійні переїзди, травми, зокрема Шапаренко, якого дуже не вистачає в центрі поля. Микола вмів робити різницю, доставляти м'яч уперед.

Як я вже казав, теж не вистачає свіжості та концентрації. Сирота провів дуже хороший матч, але припустився помилки (у пропущеному голі, - прим. LB.ua) – таке трапляється. Сподіваюся, він прогресуватиме і надалі", - цитує свого головного тренера клубна пресслужба.

"Так, ми зазнали чотирьох поразок, але грали проти таких суперників, як "Ренн", "Фенербахче", які витратили дуже багато грошей на трансферному ринку на якісних футболістів.

Наша наступна гра в неділю проти "Шахтаря". Зараз ми думатимемо тільки про неї. Попереду у нас 7-8 годин у дорозі. Календар дуже складний, гадаю, його можна було зробити краще. Граючи за таких умов, дуже важко показувати гарну гру, але ми намагаємося це робити.

Залишається зіграти ще два матчі в груповому етапі Ліги Європи, ми робитимемо максимум, що тільки зможемо посісти третє місце.

Щодо АЕКу, слід зазначити, що це не слабка команда, у цій команді гарні виконавці, які грали у сильних чемпіонатах Іспанії, Італії тощо, і дуже досвідчені. Нам дісталася досить серйозна група, і з ситуації постараємося вичавити максимум", - запевнив Луческу.