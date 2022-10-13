"Шахтар" не прийняв пропозицію "Динамо" про перенесення матчу УПЛ до Польщі

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін запевнив, що матч із "Динамо" у 7-му турі УПЛ відбудеться за графіком у Львові.

"Навколо проведення нашого матчу останніми днями ходить багато розмов. У пресі обговорюються різні варіанти, серед яких, зокрема, Варшава і Краків.

Незважаючи на те, що нам, як учасникам єврокубків, дозволено проводити матчі УПЛ за кордоном – 16 жовтня 2022 року із "Динамо" зіграємо на "Арені Львів".

Команда готується до цього матчу за раніше запланованим графіком. Вже завтра ми виїжджаємо з Варшави та повертаємось до України", - цитує Палкіна ua.tribuna.com.

Раніше головний тренер "Динамо" Мірча Луческу запропонував провести матч на 1-2 дні пізніше у Польщі.