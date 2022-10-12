Італія бойкотує конгрес FIG через допуск росіян та білорусів

Це вже представники шостої країни відмовляються їхати до Стамбула.

Федерація гімнастики Італії (IGF) вирішила бойкотувати конгрес Міжнародної федерації гімнастики (FIG) через допуск на захід представників Росії та Білорусі, повідомляє Inside the Games.

"IGF підтримує лінію, прийняту іншими європейськими федераціями гімнастики щодо декларації, погодженої міністрами спорту або їх еквівалентами з 25 країн Європейського Союзу, а також багатьох неєвропейських країн, зі схвалення Італійським олімпійським комітетом.

Федерація повністю солідарна з Українською федерацією гімнастики і заявляє, що не братиме участі у 84 конгресі FIG", - йдеться в офіційному листі IGF.

Італія стала шостою країною, яка оголосила про бойкот. Раніше це зробили Україна, Норвегія, Польща, Естонія та Литва.

Конгрес відбудеться 11-12 листопада у Стамбулі.