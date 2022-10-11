Срна звернувся до всіх клубів Ліги чемпіонів із закликом допомогти Україні

Сьогодні у Варшаві "Шахтар" зіграє у матчі ЛЧ проти "Реала".

Напередодні четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна звернувся до кожного учасника цьогорічного розіграшу ЛЧ та закликав підтримати Україну за допомогою платформи Saving Lives Humanitarian Center, послом якої він став у липні 2022 року.

Дарійо Срна: «Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки. Тому я звернувся до європейських клубів і впевнений, багато команд не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми та країною».#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/HHbaUSiMgw — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022

Нагадаємо, сьогодні "Шахтар" у матчі проти "Реала" намагатиметься піти з поля Стадіону Війська Польського не з порожніми руками.