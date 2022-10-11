Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини перенесла розгляд питання товариського матчу з Росією

Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини перенесла позачергове засідання виконавчого комітету, на якому мали розглянути питання проведення товариського матчу з Росією, повідомляє Sportarena.com.

Засідання було перенесено на 31 жовтня. Причина такого рішення не уточнюється.

Нагадаємо, що збірна БіГ запланувала проведення товариського матчу проти збірної Росії. Матч має відбутися 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Ветерани балканської збірної – півзахисник Міралем П’яніч та капітан команди Едін Джеко – виступили проти проведення цієї гри.

Зі свого боку, УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу збірної БіГ проти Росії.

Нагадаємо, російські футбольні команди усунуті від усіх офіційних міжнародних турнірів.