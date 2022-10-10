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Став відомий календар збірної України у відборі на Євро-2024

Стартовий суперник – Англія.

Став відомий календар збірної України у відборі на Євро-2024
Фото: УАФ

Напередодні у Франкфурті (Німеччина) відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації Євро-2024.

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи С, де зіграє з чинним чемпіоном континенту – Італією, а також фіналістом попереднього розіграшу турніру – Англією. Крім того, наш квартет поповнили Північна Македонія і Мальта.

Став відомим календар збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Оскільки в цій групі п'ять збірних, наша національна команда пропустить перший і дев'ятий ігрові дні.

Стартовим суперником української команди стане збірна Англії.

  • 1-й тур: перепустка;
  • 2-й тур: Англія – Україна (26.03.2023, 19:00);
  • 3-й тур: Північна Македонія – Україна (16.06.2023, 21:45);
  • 4-й тур: Україна – Мальта (19.06.2023, 21:45);
  • 5-й тур: Україна – Англія (09.09.2023, 19:00);
  • 6-й тур: Італія – Україна (12.09.2023, 21:45);
  • 7-й тур: Україна – Північна Македонія (14.10.2023, 16:00);
  • 8-й тур: Мальта – Україна (17.10.2023, 21:45);
  • 9-й тур: перепустка;
  • 10-й тур: Україна – Італія (20.11.2023, 21:45).

У груповий етап чемпіонату Європи-2024 вийдуть по дві найкращі команди з 10 підгруп кваліфікації. Ще три місця розіграються у Лізі націй.

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