Став відомий календар збірної України у відборі на Євро-2024

Напередодні у Франкфурті (Німеччина) відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації Євро-2024.
За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи С, де зіграє з чинним чемпіоном континенту – Італією, а також фіналістом попереднього розіграшу турніру – Англією. Крім того, наш квартет поповнили Північна Македонія і Мальта.
Став відомим календар збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2024.
Оскільки в цій групі п'ять збірних, наша національна команда пропустить перший і дев'ятий ігрові дні.
Стартовим суперником української команди стане збірна Англії.
- 1-й тур: перепустка;
- 2-й тур: Англія – Україна (26.03.2023, 19:00);
- 3-й тур: Північна Македонія – Україна (16.06.2023, 21:45);
- 4-й тур: Україна – Мальта (19.06.2023, 21:45);
- 5-й тур: Україна – Англія (09.09.2023, 19:00);
- 6-й тур: Італія – Україна (12.09.2023, 21:45);
- 7-й тур: Україна – Північна Македонія (14.10.2023, 16:00);
- 8-й тур: Мальта – Україна (17.10.2023, 21:45);
- 9-й тур: перепустка;
- 10-й тур: Україна – Італія (20.11.2023, 21:45).
У груповий етап чемпіонату Європи-2024 вийдуть по дві найкращі команди з 10 підгруп кваліфікації. Ще три місця розіграються у Лізі націй.