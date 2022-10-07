Шведські боксери бойкотуватимуть турніри, на які будуть допущені росіяни чи білоруси

Президент Шведської асоціації боксу Пер-Аксель Шехольм прокоментував рішення Міжнародної асоціації боксу (IBA) допустити до міжнародних змагань росіян та білорусів під прапором своїх країн.

"Я думаю, як і більшість розсудливих людей, що це скандал і це неправильно. Це абсолютно неприйнятно.

Для боксу це означає подальшу поляризацію між групою, яка виступає за олімпійський бокс та демократію, і тією, яка не дбає про демократію та веде свій шлях.

Ми не можемо змагатися там, де можна виступати російським і білоруським боксерам. І наскільки я розумію, Іспанія також не буде, і більшість Західної Європи проти", – цитує Шехольма svt.se. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначимо, що з 12 грудня 2020 року IBA очолює росіянин Умар Кремльов.

Нагадаємо, що з 2019 року МОК призупинив визнання IBA як міжнародної федерації. Також Виконавчий комітет МОК ухвалив рішення взяти на себе організацію відбіркових та фінальних боксерських змагань на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Додамо, що у вересні IBA призупинила членство Федерації боксу України через "втручання держави".