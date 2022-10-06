Італія обійшла Іспанію у рейтингу ФІФА, а Україна, як і раніше, 27-ма

По завершенню групового етапу Ліги націй Міжнародна федерація футболу представила оновлену версію рейтингу національних команд.
Як і раніше, очолює рейтинг пентакампіони – збірна Бразилії, до трійки лідерів також входять команди Бельгії та Аргентини.
Збірна України зберігає 27-му позицію. При цьому "синьо-жовті" збільшили до 11 очок своє відставання від Польщі, яка йде на 26-й позиції.
Серед представників УЄФА наша національна команда йде 16-ю.
Нагадаємо, що у вересні збірна України провела три матчі в Лізі націй – проти Шотландії (0:3 та 0:0) та Вірменії (5:0).
Головною зміною у десятці лідерів стала рокіровка між збірними Італії та Іспанії: італійці піднялися на шосте місце, а іспанці опустилися на сьому позицію.
Рейтинг збірних ФІФА на 6 жовтня.
- Бразилія – 1841,3 (+3,74).
- Бельгія – 1816,71 (-5,21).
- Аргентина – 1773,88 (+3,23).
- Франція – 1759,78 (-5,07).
- Англія – 1728,47 (-8,99).
- Італія – 1726,15 (12,28).
- Іспанія – 1715,22 (-1,71).
- Нідерланди – 1694,51 (+15,10).
- Португалія – 1676,56 (-2,09).
- Данія – 1666,57 (+1,10).
…
27. Україна – 1536,99 (-5,80).