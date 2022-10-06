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Італія обійшла Іспанію у рейтингу ФІФА, а Україна, як і раніше, 27-ма

У трійці лідерів – без змін.

Італія обійшла Іспанію у рейтингу ФІФА, а Україна, як і раніше, 27-ма
Фото: EPA/UPG

По завершенню групового етапу Ліги націй Міжнародна федерація футболу представила оновлену версію рейтингу національних команд.

Як і раніше, очолює рейтинг пентакампіони – збірна Бразилії, до трійки лідерів також входять команди Бельгії та Аргентини.

Збірна України зберігає 27-му позицію. При цьому "синьо-жовті" збільшили до 11 очок своє відставання від Польщі, яка йде на 26-й позиції.

Серед представників УЄФА наша національна команда йде 16-ю.

Нагадаємо, що у вересні збірна України провела три матчі в Лізі націй – проти Шотландії (0:3 та 0:0) та Вірменії (5:0).

Головною зміною у десятці лідерів стала рокіровка між збірними Італії та Іспанії: італійці піднялися на шосте місце, а іспанці опустилися на сьому позицію.

Рейтинг збірних ФІФА на 6 жовтня.

  1. Бразилія – 1841,3 (+3,74).
  2. Бельгія – 1816,71 (-5,21).
  3. Аргентина – 1773,88 (+3,23).
  4. Франція – 1759,78 (-5,07).
  5. Англія – 1728,47 (-8,99).
  6. Італія – 1726,15 (12,28).
  7. Іспанія – 1715,22 (-1,71).
  8. Нідерланди – 1694,51 (+15,10).
  9. Португалія – 1676,56 (-2,09).
  10. Данія – 1666,57 (+1,10).

27. Україна – 1536,99 (-5,80).

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