Італія обійшла Іспанію у рейтингу ФІФА, а Україна, як і раніше, 27-ма

У трійці лідерів – без змін.

По завершенню групового етапу Ліги націй Міжнародна федерація футболу представила оновлену версію рейтингу національних команд.

Як і раніше, очолює рейтинг пентакампіони – збірна Бразилії, до трійки лідерів також входять команди Бельгії та Аргентини.

Збірна України зберігає 27-му позицію. При цьому "синьо-жовті" збільшили до 11 очок своє відставання від Польщі, яка йде на 26-й позиції.

Серед представників УЄФА наша національна команда йде 16-ю.

Нагадаємо, що у вересні збірна України провела три матчі в Лізі націй – проти Шотландії (0:3 та 0:0) та Вірменії (5:0).

Головною зміною у десятці лідерів стала рокіровка між збірними Італії та Іспанії: італійці піднялися на шосте місце, а іспанці опустилися на сьому позицію.

Рейтинг збірних ФІФА на 6 жовтня.

Бразилі я – 1841,3 (+3,74). Бельгія – 1816,71 (-5,21). Аргентина – 1773,88 (+3,23). Франція – 1759,78 (-5,07). Англія – 1728,47 (-8,99). Італія – 1726,15 (12,28). Іспанія – 1715,22 (-1,71). Нідерланди – 1694,51 (+15,10). Португалія – 1676,56 (-2,09). Данія – 1666,57 (+1,10).

…

27. Україна – 1536,99 (-5,80).