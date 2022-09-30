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Зінченко увійшов до десятки найдорожчих лівих захисників за версією Transfermarkt

Олександр влітку змінив клубну прописку.

Зінченко увійшов до десятки найдорожчих лівих захисників за версією Transfermarkt
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

Авторитетний портал Transfermarkt оцінив поточну вартість футболістів, які виступають на позиції лівого захисника.

До десятки увійшло і літнє придбання "Арсеналу" – Олександр Зінченко. 

Нагадаємо, гравець збірної України коштував "канонірам" 32 млн євро. Його вартісь залишилася незмінною, що дало 25-річному уродженцю Радомишля Житомирської області можливість розділити 9 – 10 місця зі своїм одноклубником Кіраном Тірні.

А очолює поточний рейтинг найдорожчих лівих захисників канадець Альфонсо Девіс (Баварія), який зараз коштує 70 млн євро. Його максимальна вартість була 16 вересня 2020 року була 80 млн євро.

Найдорожчі ліві захисники світу за версією Transfermarkt:

1. Альфонсо Девіс ("Баварія") – 70 млн євро.

2. Ендрю Робертсон ("Ліверпуль") – 65 млн євро.

3 – 4. Тео Ернандес ("Мілан"), Марк Кукурелья ("Челсі") – 55 млн євро.

5. Нуну Мендеш (ПСЖ) – 50 млн євро.

6. Ферлан Менді ("Реал") – 40 млн євро.

7. Бен Чілуелл ("Челсі") – 38 млн євро.

8. Хосе Гайя ("Валенсія") – 35 млн євро.

9 – 10. Кіран Тірні, Олександр Зінченко (обидва – "Арсенал") – 32 млн євро.

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